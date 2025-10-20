Vì sao bệnh nhân tim mạch phải phòng bệnh truyền nhiễm?

Bệnh nhân tim mạch có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và biến chứng nguy hiểm cao hơn người không mắc bệnh.

Trong 2 ngày 18-19/10, Hội nghị khoa học Tim mạch toàn quốc 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với chủ đề "Tim mạch học trong kỷ nguyên mới: Đột phá trong chẩn đoán và điều trị".

Tại hội thảo, GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, chia sẻ bệnh tim mạch hiện là gánh nặng bệnh tật và nguyên nhân không qua khỏi hàng đầu trên toàn cầu.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2022 bệnh tim mạch gây ra khoảng 19,8 triệu trường hợp mất mạng chiếm khoảng 32% tổng số không qua khỏi từ mọi nguyên nhân.

Điều đáng nói, những bệnh nhân tim mạch có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và biến chứng nguy hiểm cao hơn những người không mắc bệnh. Trong khi, các bệnh lý nhiễm trùng cũng nằm trong nhóm 10 nguyên nhân gây không qua khỏi thường gặp nhất, đặc biệt là tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp dưới.

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: VGP/HM.

Bệnh truyền nhiễm làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố nguy hiểm trên bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch, đặc biệt với người cao tuổi và/hoặc có nhiều bệnh đồng mắc. Đây là mối quan hệ hai chiều giữa hai bệnh lý này, tạo thành một vòng lặp.

Tức là bệnh nền khiến cơ thể trở nên nhạy cảm hơn, dễ mắc các bệnh như cúm, phế cầu, Covid-19… Ở chiều ngược lại, các bệnh truyền nhiễm dễ gây biến chứng, làm tăng các biến cố tim mạch.

Do vậy, việc phòng ngừa tốt các bệnh truyền nhiễm là giải pháp quan trọng giúp phá vỡ vòng lặp này. Trong đó, tiêm chủng là biện pháp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm hiệu quả cho bệnh nhân tim mạch.

Tại hội nghị, Hội Tim mạch Việt Nam đã ban hành Đồng thuận của Hội để hướng dẫn tiêm vaccine dự phòng cho người trưởng thành mắc các bệnh lý về tim mạch với một số tác nhân virus, vi khuẩn chính như cúm, phế quản, virus hợp bào hô hấp…

Ở Việt Nam, thời tiết nóng ẩm gần như quanh năm là một trong những điều kiện khách quan dẫn tới tỉ lệ các ca mắc bệnh truyền nhiễm cao. Song song với đó, sự già hoá dân số và lối sống thiếu vận động, khoa học cũng đang khiến gia tăng nhanh chóng các bệnh lý về tim mạch.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 người không qua khỏi vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca mất mạng.