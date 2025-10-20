Người Việt ăn quá ít rau

Lượng rau trung bình người Việt ăn mỗi ngày chỉ đạt 231 g, chưa bằng một nửa khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bữa cơm của phần lớn gia đình Việt thường có thịt, cá, song lượng rau củ quả lại khá khiêm tốn. Ảnh: Phương Lâm.

Bữa cơm gia đình vốn là nền tảng của dinh dưỡng người Việt, nhưng lượng rau củ trong khẩu phần hàng ngày lại đang ở mức thấp đáng báo động. Thói quen ăn uống thiếu rau, trái cây có thể khiến cơ thể thiếu vitamin, khoáng chất và dễ gặp các bệnh mạn tính.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên ăn ít nhất 400 g rau và quả mỗi ngày. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết mức tiêu thụ trung bình của người Việt chỉ đạt khoảng 231 g, chưa bằng một nửa khuyến nghị.

Điều này cho thấy phần lớn bữa ăn gia đình hiện chưa đảm bảo cân đối dinh dưỡng, đặc biệt trong bối cảnh thực phẩm chế biến sẵn ngày càng phổ biến.

Rau, củ, quả là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ tự nhiên giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cholesterol và giảm nguy cơ tim mạch. Việc ăn ít rau khiến cơ thể dễ thiếu hụt vi chất, gây mệt mỏi, táo bón, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh không lây như tiểu đường hay cao huyết áp.

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người có xu hướng ăn nhanh, chọn món tiện lợi hoặc phụ thuộc vào thực phẩm chế biến sẵn. Các món này thường ít rau, nhiều dầu mỡ, muối và đường. Ngoài ra, thói quen “ăn cho nhanh no” hoặc quan niệm rau không cần thiết bằng thịt, cá cũng khiến lượng rau trong bữa ăn giảm dần.

Không ít gia đình thành thị nấu ăn theo cảm tính, thiếu kế hoạch. Rau củ bị bỏ quên trong thực đơn hàng ngày, trong khi thịt và tinh bột chiếm phần lớn khẩu phần. Việc chợ búa gấp gáp, bảo quản rau không đúng cách cũng khiến nhiều người ngại mua nhiều hoặc lười chế biến.

HCDC khuyến khích người dân duy trì bữa ăn cân đối, đủ bốn nhóm thực phẩm: tinh bột, đạm, chất béo và rau củ quả. Mỗi gia đình có thể lập thực đơn theo tuần để chủ động cân đối khẩu phần, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Khi đi chợ, nên chọn rau củ tươi, theo mùa, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời chuẩn bị lượng vừa đủ cho bữa ăn. Trong chế biến, nên chọn cách luộc, hấp, nấu canh để giữ dưỡng chất; hạn chế chiên rán và không dùng lại dầu ăn đã qua sử dụng.

Đặc biệt, nên kết hợp rau củ với nhiều màu sắc như xanh, đỏ, vàng, tím để cung cấp đa dạng vitamin và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Bổ sung rau vào bữa cơm không chỉ là thay đổi khẩu phần, mà còn là bước nhỏ để cải thiện sức khỏe dài lâu. Một bữa ăn đầy đủ rau củ giúp cơ thể nhẹ nhàng, tiêu hóa tốt và phòng tránh bệnh tật.