Bé trai suy gan, suy thận cấp sau 5 ngày sốt cao

Sau 5 ngày sốt cao liên tục, bé trai 7 tuổi ở An Giang bắt đầu nôn ói, đau bụng dữ dội và nhanh chóng rơi vào suy gan, suy thận do sốt xuất huyết Dengue nặng.

Trẻ được lọc máu liên tục vì biến chứng sốc sốt xuất huyết. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi tên L.T.D., được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng mệt lả, nôn ói nhiều và đau bụng tăng dần. Kết quả thăm khám cho thấy bé mắc sốt xuất huyết Dengue nặng và xuất hiện hội chứng thực bào máu, một biến chứng hiếm gặp khiến gan và thận suy yếu nghiêm trọng.

Theo PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, ban đầu, bé được điều trị tại khoa sốt xuất huyết với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, men gan tăng nhanh và bé vẫn sốt cao liên tục, buộc các bác sĩ chuyển lên khoa Hồi sức tích cực Chống độc với chẩn đoán tổn thương gan nặng.

Tại đây, bệnh nhi rơi vào hôn mê gan, suy thận cấp, phải đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục và thay huyết tương. Dù được hồi sức tích cực, bé vẫn sốt kéo dài. Xét nghiệm cho thấy chỉ số ferritin gần 80.000 µg/L, gấp hàng trăm lần mức bình thường, xác định hội chứng thực bào máu, biến chứng hiếm nhưng có thể gây đe dọa tính mạng nhanh chóng nếu chậm điều trị.

Ngay sau đó, các bác sĩ Hồi sức và Huyết học phối hợp điều trị bằng Dexamethasone để kiểm soát phản ứng viêm quá mức. Sau 24 giờ, bé bắt đầu hạ sốt, chức năng gan tạm ổn định.

Sau gần 3 tuần hồi sức tích cực với lọc máu, thay huyết tương, điều hòa miễn dịch, bệnh nhi đã hồi phục, tỉnh táo, ăn uống tốt, chức năng gan thận trở lại bình thường và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Quang cho biết hội chứng thực bào máu do sốt xuất huyết Dengue là biến chứng hiếm nhưng rất nguy hiểm, có thể dẫn đến suy đa cơ quan và tử vong nếu không phát hiện kịp thời.

"Trẻ sốt cao kéo dài trên 7 ngày kèm tổn thương gan, thận hoặc rối loạn huyết học cần được nghĩ đến khả năng này để xử trí sớm", bác sĩ Quang lưu ý.

Theo bác sĩ Quang, thời gian gần đây, số ca sốt xuất huyết Dengue nặng có xu hướng tăng, đặc biệt trong mùa mưa. Phụ huynh cần cảnh giác khi trẻ sốt trên 2-3 ngày, kèm đau bụng, nôn ói, chảy máu mũi hoặc chấm xuất huyết ngoài da, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.