Chăm sóc đúng cách trẻ sơ sinh bị ho, sổ mũi

Ho, sổ mũi là triệu chứng phổ biến ở trẻ sơ sinh, nhất là khi giao mùa. Tuy nhiên, nếu không chăm sóc đúng, trẻ có thể gặp biến chứng.

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến và cách chăm sóc trẻ sơ sinh khi bị ho, sổ mũi.

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị ho, sổ mũi

Ho, sổ mũi thực chất là những phản ứng của cơ thể trước những tác động từ môi trường bên ngoài. Một số nguyên nhân phổ biến gồm:

Dị ứng: Trẻ có thể bị sổ mũi đi kèm theo hắt hơi, mắt đỏ và ngứa.

Ngạt mũi sau sinh: Trường hợp sổ mũi không kèm triệu chứng khác có thể do nước nhầy bào thai chưa được hút sạch khỏi đường hô hấp.

Thời tiết lạnh: Trẻ tiếp xúc với thời tiết lạnh hoặc thực phẩm cay nồng có thể bị sổ mũi nhẹ, không kèm các biểu hiện khác.

Cảm lạnh: Sổ mũi do cảm lạnh thường kèm sốt nhẹ, ho, đau họng, chảy nước mắt và hắt hơi.

Cúm: Nặng hơn cảm lạnh, cúm khiến trẻ mệt mỏi, đau nhức cơ thể, đau họng, chóng mặt và biếng ăn.

Dị vật trong mũi: Vật lạ trong mũi khiến trẻ chảy nước mũi liên tục, đôi khi kèm và máu hoặc gây đau.

Làm gì khi trẻ sơ sinh bị ho, sổ mũi?

Khi trẻ sơ sinh bị ho, sổ mũi, cha mẹ tuyệt đối không tự ý mua thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh để điều trị cho trẻ tại nhà. Thay vào đó bằng cách:

Nếu trẻ dưới 3 tháng tuổi có biểu hiện ho, sổ mũi kèm sốt, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Với trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên, nếu tình trạng ho, sổ mũi nhiều kèm sốt trên 38 độ C, cha mẹ cũng nên đưa trẻ đi khám để được theo dõi và xử lý kịp thời.

Cách chăm sóc trẻ sơ sinh khi bị ho, sổ mũi

Khi trẻ có biểu hiện ho sổ mũi, cha mẹ nên bình tĩnh theo dõi và áp dụng các biện pháp chăm sóc sau:

Vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý cho trẻ thường xuyên để làm sạch khoang mũi, loại bỏ đờm, giảm ho và giảm chảy mũi.

Tắm bằng nước ấm pha thêm tinh dầu thiên nhiên (như bạc hà hoặc tràm) giúp giữ ấm cơ thể, hỗ trợ giảm ho và nghẹt mũi.

Với trẻ còn đang bú mẹ, mẹ nên bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C từ nước cam hoặc trái cây để tăng cường chất lượng sữa và đề kháng cho con.

Với trẻ bắt đầu ăn dặm, nên cho bé ăn các món ăn loãng, dễ tiêu và bổ sung trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, kiwi…

Khi trẻ ngủ, nên kê gối cao nhẹ để tránh nước mũi chảy xuống họng gây ho nhiều hơn.

Một số mẹo dân gian có thể áp dụng như:

Lá hẹ hấp đường phèn cách thủy khoảng 15 phút, cho bé uống 3 – 4 lần/ngày, mỗi lần 2 thìa cà phê.

Quất xanh hấp mật ong và đường phèn, dằm nhuyễn, lấy nước cho bé uống nhiều lần trong ngày.

Ngoài những biện pháp trên, phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ, nếu triệu chứng không giảm hoặc nặng hơn, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế tránh biến chứng nguy hiểm.

Lời khuyên từ thầy thuốc

Để hạn chế nguy cơ trẻ sơ sinh mắc các bệnh đường hô hấp như ho, sổ mũi, phụ huynh nên thực hiện các biện pháp sau:

Rửa tay sạch trước khi tiếp xúc với trẻ hoặc đồ dùng của trẻ.

Thay quần áo thường xuyên, đặc biệt khi trẻ bị ướt hoặc ra mồ hôi.

Duy trì độ ẩm không khí bằng máy tạo ẩm hoặc đặt bát nước gần chỗ ngủ của trẻ khi trời hanh khô.

Cho trẻ bú mẹ đầy đủ, giúp tăng cường miễn dịch và bổ sung dưỡng chất cần thiết.

Đảm bảo dinh dưỡng cân đối, bao gồm rau xanh, trái cây, sữa, thịt và thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất.

Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người mắc bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp.

Tăng cường vận động nhẹ nhàng cho trẻ theo hướng dẫn của chuyên gia để nâng cao cường sức đề kháng.