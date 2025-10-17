Sáp nhập BVĐK Sài Gòn vào Nhân dân Gia Định: Người bệnh cần biết

Từ 1/1/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngừng hoạt động, toàn bộ nhân sự, tài sản, trang thiết bị và quyền nghĩa vụ được chuyển giao cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nằm ở vị trí đắc địa của TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 2136/QĐ-UBND năm 2025 về việc tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, bằng hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Như vậy, từ ngày 1/1/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức chấm dứt hoạt động độc lập. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ liên quan sẽ được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo quy định pháp luật.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn có trách nhiệm lập hồ sơ bàn giao nguyên trạng toàn bộ nguồn lực cho đơn vị tiếp nhận. Trong khi đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ sắp xếp lại khoa, phòng và bố trí nhân sự phù hợp, nhằm bảo đảm hoạt động chuyên môn ổn định, không gây gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế cho người dân.

Đây là một trong những bước thực hiện đề án tổng thể sắp xếp các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập sau khi thành phố sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước băn khoăn về các quyền lợi của người bệnh, đặc biệt quy trình đăng ký, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định khẳng định sau khi sáp nhập, mọi quyền lợi của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ được đảm bảo đầy đủ, trong đó có quyền lợi về bảo hiểm y tế.

Cụ thể, các thẻ BHYT hiện đăng ký tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định (nếu cần), giúp người dân tiếp tục khám chữa bệnh đúng tuyến, đúng quyền lợi, không bị gián đoạn hay xáo trộn trong quá trình điều trị.

Không chỉ duy trì quyền lợi, người bệnh còn được hưởng dịch vụ y tế chất lượng hơn nhờ sự hợp tác, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn giữa hai bệnh viện. Hệ thống máy móc, quy trình kỹ thuật sẽ được chuẩn hóa, hiện đại và chuyên nghiệp hơn, mang lại trải nghiệm khám chữa bệnh tốt hơn cho người dân.

Về nhân sự, toàn bộ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ được bố trí phù hợp với năng lực và nhu cầu chuyên môn, không ảnh hưởng đến lương thưởng hay vị trí công tác.

Đặc biệt, đội ngũ y tế còn được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và hiệu quả phục vụ bệnh nhân.