Người đàn ông 37 tuổi mắc bệnh nguy hiểm vì một thói quen khi lái xe

Thức đêm liên tục và uống nước tăng lực để tỉnh táo khi lái xe, người đàn ông 37 tuổi bất ngờ được phát hiện huyết áp cao tới 180/100 mmHg - mức có thể gây đột quỵ bất cứ lúc nào.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 37 tuổi nhập viện trong tình trạng tăng huyết áp. Anh làm nghề lái xe đường dài, thường xuyên phải thức khuya và dùng nước tăng lực để giữ tỉnh táo trên những cung đường xuyên đêm.

Trong lần khám sức khỏe định kỳ gần đây, anh bất ngờ được phát hiện huyết áp lên tới 180/100 mmHg. "Bệnh nhân tỏ ra rất ngạc nhiên vì nghĩ mình còn trẻ, khỏe. Tôi cũng bất ngờ khi anh ấy mới 37 tuổi mà đã bị tăng huyết áp giai đoạn 3 - mức có thể dẫn đến đột quỵ bất kỳ lúc nào", bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Để loại trừ khả năng "tăng huyết áp áo choàng trắng" (tình trạng huyết áp tăng tạm thời do lo lắng khi đến bệnh viện) bác sĩ yêu cầu bệnh nhân đeo máy Holter theo dõi huyết áp 24 giờ. Kết quả cho thấy chỉ số huyết áp của anh luôn ở mức 160-190 mmHg, có thời điểm chạm ngưỡng 200 mmHg, kể cả khi đang ngủ.

Bệnh nhân cho biết có hôm uống hết 5-6 lon nước tăng lực trong một đêm lái xe. Ảnh: Freepik.

Kết quả chụp mạch thận, chụp não và kiểm tra tuyến giáp đều bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết áp vô căn ở người trẻ, nguyên nhân chủ yếu từ thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh.

Khai thác thêm về lối sống, bệnh nhân cho biết có hôm uống hết 5-6 lon nước tăng lực trong một đêm lái xe. Khi về nhà, anh ngủ li bì ban ngày, hầu như không vận động.

Sau điều trị bằng hai loại thuốc hạ áp, bác sĩ khuyến cáo anh ngừng uống nước tăng lực, tránh thức đêm, hạn chế cà phê, rượu bia và nên tập thể dục đều đặn. Tuy nhiên, người đàn ông thừa nhận khó thực hiện do đặc thù công việc lái xe đường dài.

Theo bác sĩ Mạnh, nước tăng lực chứa hàm lượng caffeine và đường cao, khiến nhịp tim tăng, mạch máu co lại, dẫn đến tăng huyết áp, chóng mặt, mệt mỏi, thậm chí rối loạn nhịp tim.

"Với người có sẵn bệnh tăng huyết áp, việc lạm dụng nước tăng lực và thức khuya là 'đổ thêm dầu vào lửa', khiến huyết áp tăng vọt và nguy cơ đột quỵ cao gấp nhiều lần", bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Bác sĩ Mạnh cũng khuyên thêm người bị tăng huyết áp nên uống nước lọc, nước ép trái cây hoặc rau củ tươi. Khi mệt mỏi, có thể đi lại nhẹ nhàng, hít thở sâu thay vì dựa vào đồ uống kích thích.

"Lối sống kém lành mạnh khiến bệnh âm thầm tiến triển, nhưng người trẻ thường chủ quan vì thấy mình khỏe. Khi có triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mờ mắt và đi khám thì bệnh đã nặng", bác sĩ chuyên khoa Tim mạch nói.