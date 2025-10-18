Người Việt đổi gu làm đẹp, đặt tiêu chuẩn mới cho mỹ phẩm

Khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm an toàn, tự nhiên và bền vững, thị trường làm đẹp Việt Nam được dự báo tăng trưởng lên 3,3 tỷ USD vào năm 2030.

Thế hệ người tiêu dùng mới khiến ngành mỹ phẩm phải thay đổi để đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn. Ảnh: Freepik.

Thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, phản ánh rõ sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng về sức khỏe, an toàn và môi trường sống. Nếu trước đây, người Việt quan tâm chủ yếu đến hiệu quả làm đẹp, thì nay họ đòi hỏi nhiều hơn - sản phẩm không chỉ phải đẹp mà còn an toàn cho cơ thể, thân thiện với môi trường và có nguồn gốc minh bạch.

Theo Báo cáo Đánh giá thị trường mỹ phẩm Việt Nam 2024 của Kirin Capital, quy mô thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân sẽ tăng từ 2,45 tỷ USD năm 2023 lên 3,3 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 4,6%. Cùng với đó, Euromonitor International ghi nhận tỷ lệ phụ nữ Việt sử dụng mỹ phẩm tăng từ 76% lên 86% giai đoạn 2018–2022, minh chứng cho sức mua ngày càng lớn.

Không chỉ riêng mỹ phẩm, xu hướng “sống xanh” cũng lan sang nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia dụng. Các sản phẩm tẩy rửa, khử trùng, nước giặt có nguồn gốc tự nhiên, dễ phân hủy đang chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong giỏ hàng của người tiêu dùng.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Giám đốc Ngành Nguyên liệu Hóa chất của DKSH Việt Nam, cho biết người tiêu dùng Việt Nam “đang thay đổi tiêu chuẩn làm đẹp”. Họ quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và khả năng tái chế của bao bì, khiến doanh nghiệp buộc phải cải tiến để đáp ứng.

“Các thương hiệu muốn được tin tưởng phải chứng minh sản phẩm của họ an toàn, thân thiện và có tính bền vững thực sự,” bà nói.

Theo ông Edward Loi, Quản lý Kinh doanh Kỹ thuật Ngành Chăm sóc Cá nhân khu vực Đông Nam Á của Elementis, xu hướng phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Từ khâu chọn nguyên liệu, thiết kế công thức, bao bì đến kiểm nghiệm, tất cả đều phải hướng tới mục tiêu giảm tác động môi trường và đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định sự thay đổi này phản ánh một thế hệ người tiêu dùng mới - hiểu biết, thực tế và sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm lành tính. Họ không chỉ làm đẹp cho bản thân mà còn mong muốn lựa chọn của mình góp phần bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Chính áp lực từ người tiêu dùng đang thúc đẩy ngành làm đẹp Việt Nam tiến gần hơn tới chuẩn quốc tế, nơi vẻ đẹp không chỉ đến từ bên ngoài mà còn gắn liền với sức khỏe, ý thức và trách nhiệm xã hội.