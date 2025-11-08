Sở ATTP vào cuộc vụ 162 người ngộ độc bánh mì ở TP.HCM

Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM phối hợp UBND phường Hạnh Thông Tây vào cuộc điều tra vụ 162 người ngộ độc bánh mì, đồng thời báo cáo Cục An toàn Thực phẩm để xử lý.

Nhiều ca ngộ độc liên quan đến bánh mì. Ảnh: Hetagram.

Trao đổi với báo chí, đại diện Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM cho biết ngày 7/11, đơn vị phối hợp cùng UBND phường Hạnh Thông Tây lập Đoàn điều tra và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm liên quan cơ sở bán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang tạm ngưng hoạt động, các thực phẩm và nguyên liệu đã được niêm phong để lấy mẫu kiểm nghiệm theo đúng quy định pháp luật.

Đoàn cũng tiến hành thu thập thông tin từ các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân Y 175 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thực hiện theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT về “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”.

Song song đó, đoàn sẽ mở rộng điều tra tại các cơ sở khám, chữa bệnh khác nếu cần thiết, nhằm xác định nguyên nhân và xử lý vụ việc đúng quy định. Toàn bộ vụ việc cũng đã được Sở An toàn Thực phẩm báo cáo lên Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) để phối hợp xử lý.

Chiều 8/11, Sở Y tế TP.HCM thông báo số ca nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì từ tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn (chi nhánh 1, phường Hạnh Thông Tây) tiếp tục tăng. Các ca ngộ độc cũng được ghi nhận tại chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung), trong đó có một thai phụ hơn 34 tuần tuổi đang ở tình trạng dọa sinh non. Tính đến 16h cùng ngày, tổng số ca sơ bộ đã lên tới 162 người, được điều trị tại 6 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 100 ca, tất cả đều ăn bánh mì tại chi nhánh 1, gồm 13 ca điều trị nội trú và 87 ca ngoại trú.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận 20 ca, chi nhánh 1 có 19 ca, chi nhánh 2 có 1 ca; 13 bệnh nhân vẫn đang điều trị nội trú, bao gồm một trường hợp phải điều trị tại ICU.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 36 ca, chi nhánh 1 có 14 ca, chi nhánh 2 có 8 ca, còn lại 14 ca chưa xác định; 24 ca đang điều trị nội trú, trong đó một trường hợp cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Các bệnh viện khác như Bình Dân, Mỹ Đức Tân Bình và Quốc tế Becamex cũng tiếp nhận nhiều ca với triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau quặn bụng, bao gồm một thai phụ 34 tuần 2 ngày nhập viện do dọa sinh non.

Trước đó, trên cả nước từng xảy ra nhiều vụ ngộ độc liên quan bánh mì và cơm gà. Tháng 9/2023, 313 người bị ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì P. tại Hội An (Đà Nẵng). Gần đây nhất, hơn 500 ca ngộ độc được ghi nhận tại tiệm bánh mì C.B. ở Long Khánh (Đồng Nai), cơ sở này mỗi ngày bán hơn 1.000 chiếc bánh mì. Ngoài ra, nhiều vụ ngộ độc nhỏ lẻ khác cũng xảy ra khắp cả nước.