Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương bệnh nặng, tình trạng nguy kịch

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương (68 tuổi) đang được điều trị tích cực tại ICU Bệnh viện Quân y 175 sau đột quỵ. Ông bị viêm phổi và tổn thương đa cơ quan, sức khỏe diễn biến xấu.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương. Ảnh: FBNV.

Ngày 8/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) sau gần một tháng nhập viện.

Ông được chẩn đoán viêm phổi bệnh viện, tổn thương đa cơ quan, nhồi máu não (đột quỵ) và viêm cơ thắt lưng chậu diện rộng. Người nhà cho biết nhạc sĩ còn mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường nặng, suy đa tạng và phải mở khí quản.

MC Quỳnh Hoa, đàn em thân thiết, đăng trên trang cá nhân thông tin về chuyến thăm nhạc sĩ vào ngày 7/11 tại khoa Hồi sức tích cực. Cô bày tỏ xót xa khi thấy ông nằm hôn mê, cơ thể tiều tụy, cân nặng giảm còn 30 kg.

Theo người quen của nhạc sĩ, tình trạng sức khỏe của ông trở nặng từ tháng 6 với các triệu chứng viêm phổi. Ông từng cấp cứu tại Mỹ trong ba ngày trước khi về nước tiếp tục điều trị. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ từng chia sẻ với Quỳnh Hoa rằng bệnh tình chủ yếu xuất phát từ làm việc cường độ cao và chế độ ăn uống thất thường dẫn đến kiệt sức.

Phạm Đăng Khương là tác giả của nhiều ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ, nổi bật như Con đường đến trường, Như cơn gió vô tình, Khung trời mơ ước và Mãi mãi tuổi hai mươi. Bên cạnh sáng tác, ông còn tự thiết kế phòng thu âm, quay dựng phim, chụp hình nghệ thuật, đạo diễn video karaoke, viết sách và thiết kế mỹ thuật. Năm 2024, nhạc sĩ cho ra mắt tập nhạc Hồng Bàng đất mẹ Văn Lang, gồm 50 ca khúc nhạc sử do ông sáng tác kết hợp cùng nhiều nhà văn, nhà thơ và nhà báo.