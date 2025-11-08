Ca mắc cúm A đang tăng rất nhanh, nhiều trẻ bị viêm phổi

Thời điểm giao mùa, số trẻ mắc cúm A nhập viện tăng nhanh. Trong đó, nhiều bé diễn tiến viêm phổi chỉ sau vài ngày sốt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi mắc cúm A. Ảnh: BVCC.

Bé gái T.T.H. (16 tháng tuổi) ở Hà Nội được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng mắc cúm A kèm viêm phế quản - phổi bội nhiễm. Trẻ vốn khỏe mạnh nhưng sống cùng chị gái đang mắc cúm. Ba ngày trước nhập viện, bé sốt cao liên tục, sổ mũi, ho nhiều. Những ngày sau đó, trẻ bắt đầu khò khè, ho đờm đặc, mệt lả, khạc kém, đờm ứ đọng.

Tại bệnh viện, bệnh nhi có kết quả test cúm A dương tính. Khám phổi ghi nhận nhiều ran ẩm, ran rít hai bên, phim X-quang cho thấy tổn thương phế quản - phổi rõ, kèm bội nhiễm vi khuẩn. Chỉ số bạch cầu cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng.

Nếu không can thiệp sớm, bệnh có thể nhanh chóng chuyển sang suy hô hấp cấp hoặc nhiễm khuẩn huyết. Sau hai ngày điều trị nội trú, trẻ dần cải thiện, bớt sốt, thở dễ hơn và ăn bú trở lại, nhưng vẫn cần theo dõi sát.

Trường hợp khác là bé gái H.L. (10 tuổi). Em nhập viện trong tình trạng sốt 39,5 độ C, ho nhiều, nôn trên 10 lần/ngày, có lúc nôn lẫn máu, cơ thể mệt rã rời, không ăn uống được.

Trẻ đau mỏi cơ khớp, ê ẩm toàn thân, đau đầu nhiều. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhi mắc cúm A nhưng chưa có biến chứng. Trẻ được nhập viện điều trị theo phác đồ, đồng thời hỗ trợ giảm đau, chống nôn, bù nước, điện giải và theo dõi chặt.

Nhiều trẻ nhập viện vì mắc cúm A. Ảnh: BVCC.

Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận điều trị gần 50 bệnh nhân mắc cúm A. Số ca khám và điều trị ngoại trú do cúm A tăng lên nhanh trong vài tuần qua, trong đó đa phần là trẻ em.

ThS.BS Nguyễn Đình Dũng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là nhóm dễ gặp biến chứng nặng do miễn dịch yếu.

Giai đoạn đầu của cúm A dễ nhầm với các virus hô hấp khác, nhưng bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu chậm phát hiện và điều trị.

Theo bác sĩ Dũng, đa phần trẻ mắc cúm A sốt cao liên tục, sổ mũi, ho tăng dần, kèm mệt nhiều và quấy khóc. Trẻ lớn và người trưởng thành thường thấy rõ triệu chứng đau nhức mình mẩy, mỏi cơ khớp. Một số trẻ có thể co giật do sốt cao, nôn, tiêu chảy. Khi bệnh nặng, trẻ có thể lừ đừ, ít phản ứng, bỏ bú, thở nhanh hoặc rút lõm ngực, cần đưa đến bệnh viện ngay.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát sức khỏe của trẻ. Khi trẻ sốt, mệt hoặc có dấu hiệu nghi ngờ cúm, nên đưa đến cơ sở y tế để được khám và xử trí đúng. Không tự ý dùng thuốc, nhất là kháng sinh, tại nhà. Khám sớm giúp điều trị đúng hướng và hạn chế biến chứng.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết thời tiết thay đổi thất thường tạo điều kiện cho virus cúm lan nhanh. Tiêm vaccine cúm mỗi năm là cách đơn giản nhưng hiệu quả, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh biến chứng, nhất là với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Người dân nên chủ động tiêm phòng cúm cho bản thân và trẻ trong giai đoạn này. Đồng thời, cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi đông người và cách ly người bệnh để hạn chế lây lan trong gia đình và trường học.