Chấn thương khó chữa khỏi của Lamine Yamal là gì?

Từ viên ngọc sáng của lò đào tạo La Masia đến biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha, Lamine Yamal đang trả giá cho vinh quang quá sớm.

Ở tuổi 18, khi vừa chạm tay vào Quả bóng bạc châu Âu 2025, thần đồng của Barcelona lại đối mặt với căn bệnh mạn tính từng ám ảnh Lionel Messi, chứng Pubalgia kéo dài hay còn gọi là thoát vị thể thao, là một chấn thương dai dẳng và phổ biến, thường xuyên đeo bám các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Chấn thương tưởng nhỏ này lại có thể sẽ khiến Yamal đánh mất cơ hội thi đấu đỉnh cao, đồng thời phơi bày mặt tối của bóng đá hiện đại khi những cầu thủ tuổi teen bị đẩy đến giới hạn thể chất và tâm lý vì nhiều yếu tố để đổi lấy danh tiếng.

“Án treo” của siêu sao 18 tuổi

Tháng 10/2023, Barcelona xác nhận Yamal tổn thương nhóm cơ gập hông iliopsoas. Ban đầu, CLB tin rằng Yamal chỉ cần vài tuần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sau đó cho thấy Yamal mắc chứng Pubalgia mạn tính, một tình trạng viêm đau ở vùng háng và xương mu do quá tải và mất cân bằng cơ bắp.

Trong bóng đá, khu vực này là điểm nối huyết mạch giữa cơ bụng và cơ khép, hoạt động liên tục mỗi khi cầu thủ sút bóng, xoay người hay bứt tốc.

Theo Lluis Puig, chuyên gia vật lý trị liệu, chứng Pubalgia không thể biến mất sau một tháng điều trị. Cầu thủ phải học cách sống chung với chấn thương này, giống Messi từng làm nhiều năm trước. Siêu sao người Argentina cũng từng hai lần điều trị chấn thương này ở giai đoạn 2006-2008.

Pedro Luis, bác sĩ, chuyên gia chấn thương thể thao hàng đầu Tây Ban Nha, giải thích chứng Pubalgia không khiến cầu thủ không thể ra sân nhưng làm thay đổi hoàn toàn cách các cầu thủ chơi vì làm giảm khả năng tăng tốc, giảm lực sút, phản xạ chậm và kém linh hoạt do cơ thể phải liên tục bù trừ cho vùng đau.

Điều đó được thể hiện rõ trong trận siêu kinh điển El Clásico của Barcelona với Real Madrid gần đây, khi Yamal gần như không thể thực hiện các cú sút mạnh và liên tục tỏ ra đau đớn.

Yamal “tịt ngòi” ở trận Siêu kinh điển Barcelona gặp Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Trước nguy cơ chấn thương trở thành “án treo” suốt sự nghiệp, đội ngũ y tế Barcelona buộc phải hành động. Một kế hoạch kiểm soát đặc biệt được lập ra, theo dõi chặt chẽ từng phút thi đấu và buổi tập của Yamal để tránh tái diễn tình trạng cầu thủ này bị quá tải.

Trong bốn trận gần nhất, Yamal chỉ chơi trọn vẹn một trận. Tuy nhiên, nếu tình trạng không cải thiện, tiền đạo 18 tuổi có thể buộc phải phẫu thuật, kịch bản mà Barcelona đang cố tránh bằng mọi giá.

Kịch bản xấu nhất

Đối với chứng Pubalgia mạn tính, các chuyên gia đồng thuận rằng phác đồ điều trị bảo tồn là ưu tiên hàng đầu. Phác đồ này thường được khuyến nghị bởi các tổ chức y tế như Cleveland Clinic bao gồm ba bước chính:

1. Nghỉ ngơi và điều chỉnh hoạt động: Ngừng các hoạt động gây đau, thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, để cơ bắp và gân được phục hồi.

2. Vật lý trị liệu: Đây là yếu tố then chốt. Các bài tập chuyên biệt tập trung vào việc tăng cường sức mạnh lõi (core), cơ háng (adductors) và sự ổn định của khung chậu.

3. Điều trị đa chiều: Kết hợp dinh dưỡng (để chống viêm và hỗ trợ sửa chữa mô), phục hồi cá nhân hóa và có thể bao gồm các biện pháp tiêm để giảm đau tạm thời và hỗ trợ quá trình tập luyện.

Song, nếu các biện pháp bảo tồn thất bại, Yamal sẽ phải đối mặt với phẫu thuật vùng mu, kịch bản được xem là “tệ nhất” trong thể thao chuyên nghiệp.

Theo các chuyên gia, đây sẽ là ca phẫu thuật cực phức tạp vì vùng mu là điểm hội tụ của nhiều nhóm cơ và gân, không có phương pháp chuẩn hóa. Tỷ lệ thành công không đồng đều.

Một đánh giá tổng quan được công bố trên British Journal of Sports Medicine ghi nhận 80%-98% vận động viên trở lại thi đấu. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu trên The American Journal of Sports Medicine, phẫu thuật chấn thương háng có thể khiến vận động viên không duy trì được phong độ cao nhất. Mặc dù đa số trở lại sân cỏ, thời gian thi đấu trung bình mỗi mùa của họ bị giảm sút và sự nghiệp bị rút ngắn

Nguy hiểm hơn cả là với một cầu thủ dựa vào tốc độ và sự bùng nổ như Yamal, phẫu thuật có nguy cơ khiến ngôi sao này mất đi một phần khả năng tăng tốc. Quá trình phục hồi kéo dài từ 4 đến 6 tháng và mọi sai sót trong giai đoạn này đều có thể khiến siêu sao 18 khó lấy lại cảm giác bóng như cũ.

Lamine Yamal thắng giải "Cầu thủ trẻ hay nhất" tại gala Quả bóng vàng 2025. Ảnh: The Daily Star.

Trường hợp của Lamine Yamal không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn phản ánh mặt trái của bóng đá hiện đại, nơi lịch thi đấu dày đặc, giải quốc tế chồng chéo và áp lực tài chính khiến các CLB buộc phải “vắt kiệt” các cầu thủ trẻ.

Theo Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (FIFPRO), ở tuổi 18, Yamal đã thi đấu hơn 9.700 phút trong 130 trận chuyên nghiệp, gần gấp đôi Xavi, Iniesta hay Fabregas khi thi đấu ở cùng độ tuổi.

Trong khi đó, hai huyền thoại của làng bóng đá hiện đại là Messi và Ronaldo mới đá 34 trận và 36 trận khi tròn 18 tuổi.

Ở tuổi 18, Yamal lẽ ra vẫn đang trong giai đoạn phát triển khung xương và cơ, nhưng đã phải gánh khối lượng thi đấu tương đương một cầu thủ 25 tuổi.

Sự quá tải này khiến nhiều người hâm mộ liên tưởng đến Pedri và Ansu Fati, hai tài năng trẻ người Tây Ban Nha cũng gặp nhiều khó khăn vì chấn thương.

Trong khi, Pedri “sụp đổ” vì thi đấu 73 trận ở tuổi 18, sau đó và liên tục dính chấn thương cơ sau đó thì Ansu Fati, thần đồng một thời của Barcelona phải chật vật sau 4 ca phẫu thuật đầu gối, khiến cơ chế vận động của cầu thủ này bị phá vỡ.

Barcelona có thể tự tay hủy hoại viên ngọc sáng của lò đào tạo La Masia vì nếu không được kiểm soát kịp thời, Yamal rất có thể giống Pedri hay Ansu Fati khi rơi vào “vòng xoáy luẩn quẩn” của chấn thương bù trừ, từ háng lan xuống gân kheo, đầu gối hay mắt cá.

Tuy nhiên, nếu được kiểm soát đúng cách, Yamal vẫn có thể sống chung với chứng Pubalgia như Messi từng làm và vẫn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao.