Cô gái 18 tuổi mắc bệnh sùi mào gà

Cô gái 18 tuổi nhiễm virus HPV type 6, mắc sùi mào gà vùng sinh dục sau khi có nhiều lần quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su.

Ngày 7/11, Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân nữ gần 18 tuổi đến khám trong tình trạng xuất hiện nhiều tổn thương dạng u nhú ở vùng sinh dục kéo dài khoảng 2 tuần.

Khai thác bệnh sử, cô gái cho biết khoảng 2-3 tháng trước, nhiều lần quan hệ tình dục với bạn trai nhưng không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Tại Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương sùi màu hồng, đỉnh nhọn, dễ chảy máu, kích thước từ 0,5 đến 2 cm ở cả vùng âm đạo và cổ tử cung. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm HPV type 6, được chẩn đoán mắc mụn cóc sinh dục (sùi mào gà).

Sau khi được sàng lọc thêm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như HIV, lậu, giang mai, chlamydia, bệnh nhân được chuyển đến khoa Laser và Săn sóc da để điều trị.

ThS.BS Nguyễn Mậu Tráng, khoa Laser và Săn sóc da, cho biết bệnh nhân được điều trị bằng laser CO₂, nhằm loại bỏ triệt để tổn thương tại âm hộ, âm đạo và cổ tử cung.

Cô gái được chỉ định dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng và chăm sóc vết thương tại chỗ. Sau 3 ngày, vùng tổn thương đã khô sạch, không đau, không chảy máu, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Theo TS.BS Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, sùi mào gà vùng hậu môn - sinh dục là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra. Trong hơn 100 chủng HPV đã được xác định, type 6 và 11 thường gây sùi mào gà, còn type 16 và 18 có nguy cơ cao dẫn tới ung thư cổ tử cung ở nữ giới.

Biểu hiện bệnh thường là các sẩn nhỏ, màu hồng hoặc màu da, có thể mọc đơn lẻ hoặc tập trung thành cụm giống mào gà, dễ chảy máu khi va chạm. Hiện nay, y học chưa có thuốc đặc hiệu tiêu diệt HPV, nên việc điều trị chủ yếu là loại bỏ tổn thương bằng các phương pháp như bôi thuốc điều biến miễn dịch, đốt laser, đốt điện, áp lạnh nitơ lỏng, dao plasma hoặc quang động học.

Theo TS.BS Phạm Thị Minh Phương, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, phụ trách Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, số ca trẻ vị thành niên mắc sùi mào gà đang gia tăng rõ rệt trong những năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu là quan hệ tình dục sớm, thiếu kiến thức và không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Việc nhiễm HPV sớm ở lứa tuổi này có thể để lại tổn thương mạn tính ở đường sinh dục, làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung nếu mắc các chủng nguy cơ cao. Ngoài ra, quan hệ không an toàn còn dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, đồng nhiễm các bệnh lây truyền khác như lậu, giang mai, chlamydia, gây viêm nhiễm mạn tính, viêm tắc vòi trứng, thậm chí vô sinh thứ phát.

TS Phương nhấn mạnh cần tăng cường giáo dục sức khỏe sinh sản và kiến thức tình dục an toàn cho thanh thiếu niên. Việc sử dụng bao cao su khi quan hệ là cần thiết nhưng không thể bảo vệ hoàn toàn khỏi HPV, vì virus có thể lây qua tiếp xúc da - niêm mạc.

"Tiêm vaccine HPV là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa sùi mào gà và ung thư cổ tử cung. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, vaccine có thể tiêm cho trẻ từ 9 tuổi trở lên, cả nam và nữ, và đạt hiệu quả cao nhất khi tiêm trước khi có quan hệ tình dục", bác sĩ Phương khuyến cáo.