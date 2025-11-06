Thu hồi, tiêu hủy loạt sản phẩm mỹ phẩm của Nhật

Cục Quản lý Dược phạt 75 triệu đồng và buộc Công ty Japan Connection thu hồi, tiêu hủy 9 sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Bigen, Hatomugi, Pantene do vi phạm hồ sơ sản phẩm.

Sản phẩm Pantene Airy Volume Care do công ty Japan connection đứng tên công bố nằm trong danh sách bị Bộ Y tế buộc thu hồi, tiêu hủy. Ảnh: hangnhatnoidia.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection (trụ sở tại số nhà V1-A02, lô đất TTDV 01, khu đô thị mới An Hưng, Hà Nội). Doanh nghiệp này có mã số đăng ký 0109750561, người đại diện pháp luật là ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc công ty.

Theo kết quả kiểm tra, công ty đã kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng yêu cầu, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 71 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan quản lý xác định công ty có tình tiết tăng nặng do có 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi trong cùng thời điểm kiểm tra, bao gồm các sản phẩm mang nhãn hiệu Bigen, Hatomugi, Deonatulle và Pantene.

Với vi phạm trên, Công ty Japan Connection bị xử phạt 75 triệu đồng. Ngoài ra, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 9 sản phẩm mỹ phẩm trong danh sách nêu trên.

Doanh nghiệp phải phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định được ban hành.

Công ty Japan Connection có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt nếu cho rằng không thỏa đáng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Sản phẩm Hatomugi The Cleansing Oil do công ty Japan connection đứng tên công bố bị Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy. Ảnh chụp màn hình.

Cùng ngày, cơ quan này cũng ra thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection đứng tên trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành công văn.

Cục Quản lý Dược cho biết sau khi hết thời hạn tạm ngừng, nếu công ty khắc phục đầy đủ vi phạm và có báo cáo cụ thể, cơ quan quản lý sẽ xem xét việc tiếp nhận lại hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.