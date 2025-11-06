Động thái mới của Bộ Y tế liên quan đến TPCN

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm nhằm siết chặt quản lý, chống thực phẩm giả và bảo vệ người tiêu dùng.

Một số mặt hàng thực phẩm giả được cơ quan chức năng thu được. Ảnh: Công an Hà Nội.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, yêu cầu tăng cường công tác hậu kiểm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm 2025.

Theo Cục An toàn thực phẩm, động thái này nhằm thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BCĐTƯATTP của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, đồng thời căn cứ Điều 38 Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Các địa phương được yêu cầu chủ động rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hậu kiểm năm 2025 đúng theo chỉ đạo của Trung ương. Bên cạnh đó, cần tăng cường hậu kiểm trong các đợt cao điểm, đặc biệt tuân thủ nghiêm hướng dẫn tại Công văn số 2021/BYT-ATTP (ngày 8/4/2025) của Bộ Y tế về tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm an toàn thực phẩm; cùng Công văn số 296/ATTP-PCTTR (ngày 20/2/2025) của Cục về triển khai công tác hậu kiểm năm 2025.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm phải bị xử lý nghiêm theo các Nghị định 115/2018/NĐ-CP, 124/2021/NĐ-CP và 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc xử lý cần bảo đảm tính răn đe, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra, giám sát, đặc biệt là đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng).

Việc hậu kiểm cần gắn với đấu tranh phòng chống thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Sở Y tế và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, đồng thời báo cáo kết quả về Cục để tổng hợp và theo dõi trong thời gian tới.