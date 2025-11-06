Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sức khỏe

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn nhiều nội tạng động vật?

  • Thứ năm, 6/11/2025 16:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo các bác sĩ, nội tạng động vật giàu dinh dưỡng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tim mạch, gout và dị tật thai nếu ăn quá nhiều.

Nội tạng động vật giàu dinh dưỡng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ. Ảnh: Facebook.

Theo ThS.BS Trần Đức Cảnh, Bệnh viện K, nội tạng động vật bao gồm các cơ quan như tim, gan, phổi, dạ dày, bầu dục, ruột... thường được sử dụng trong chế độ ăn hàng ngày. Những loại phổ biến nhất là nội tạng bò, lợn, gà, cừu, dê và vịt.

Bác sĩ Cảnh cho biết, nội tạng động vật chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như sắt, đạm, choline – giúp duy trì khối cơ, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Tuy nhiên, loại thực phẩm này cũng giàu axit béo bão hòa và cholesterol. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể làm xơ cứng thành mạch, tăng huyết áp và ảnh hưởng đến tim mạch, đặc biệt là mạch vành.

Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên ăn 2-3 bữa nội tạng mỗi tuần, tương đương 50-70 g mỗi lần; trẻ em nên ăn 1-2 bữa/tuần, khoảng 30-50 g. Người mắc gout cần đặc biệt hạn chế vì nội tạng chứa nhiều purin, có thể làm tăng axit uric và khiến bệnh nặng hơn.

Phụ nữ mang thai cũng cần thận trọng. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ quá 10.000 IU vitamin A mỗi ngày từ thực phẩm, đặc biệt là gan, có thể làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi so với mức 5.000 IU hoặc thấp hơn. Người cao tuổi, béo phì, hoặc mắc bệnh tim mạch cũng nên tránh ăn loại thực phẩm này.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), nội tạng rất dễ nhiễm khuẩn nếu không được bảo quản đúng cách. Khi mua về cần chế biến ngay, làm sạch bằng chanh, giấm, muối hạt; riêng tim, gan, bầu dục nên loại bỏ phần hôi, trần qua nước sôi trước khi nấu.

Bác sĩ lưu ý, chỉ nên sử dụng nội tạng tươi, nấu chín kỹ và không ăn tái. Nếu không dùng hết, phần thừa nên bỏ đi thay vì để qua đêm, bởi thực phẩm này rất dễ nhiễm khuẩn trở lại, có thể gây ngộ độc.

