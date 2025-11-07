Ba kiểu ăn uống âm thầm 'nuôi dưỡng' ung thư dạ dày

Việc thay đổi cách ăn uống hàng ngày, từ tốc độ ăn, nhiệt độ món ăn đến lượng muối sử dụng, chính là bước đơn giản nhưng quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

Ăn mặn gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Trong nhiều gia đình, việc ăn thật nhanh, ăn khi còn bốc khói hay nêm nếm đậm đà đã thành thói quen khó bỏ. Chia sẻ trên QQ News, TS Jia, Chuyên ngành Ung bướu, Đại học Chiết Giang, nhấn mạnh chính ba thói quen quen thuộc này lại âm thầm bào mòn đường tiêu hóa và về lâu dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Ăn quá nhanh, ăn vội vàng

Khi ăn vội, thức ăn chưa được nhai nhỏ và trộn với nước bọt, dạ dày phải làm việc “gấp đôi” để tiêu hóa. Lâu ngày, niêm mạc dạ dày dễ bị tổn thương, dẫn tới viêm dạ dày, trào ngược, đầy hơi và khó tiêu.

Người ăn nhanh cũng dễ tăng cân, rối loạn chuyển hóa. Những yếu tố này được coi là “đất màu” cho nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư. Bên cạnh đó, thức ăn cứng nuốt vội còn có thể làm trầy xước thực quản, tạo những tổn thương nhỏ lặp đi lặp lại, tạo điều kiện để tế bào biến đổi bất thường về sau.

Ăn quá nóng

Từ năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp đồ uống trên 65 độ C vào nhóm 2A, tức có khả năng gây ung thư. Khi ăn hoặc uống khi thực phẩm còn quá nóng, lớp niêm mạc miệng và thực quản sẽ bị “bỏng nhẹ” nhiều lần.

Quá trình tổn thương - viêm - tái tạo lặp lại liên tục dễ dẫn tới lỗi trong quá trình sửa chữa tế bào, và đây là lúc xuất hiện những tế bào bất thường tiền đề của ung thư. Vì vậy, thói quen ăn uống khi thực phẩm còn quá nóng là điều nên thay đổi.

Ăn quá mặn

Ăn quá mặn cũng là một trong những thói quen gây hại cơ thể. Lượng muối cao làm suy yếu lớp nhầy bảo vệ dạ dày, khiến acid dễ gây viêm, loét và tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Môi trường nhiều muối còn giúp vi khuẩn Helicobacter pylori - nguyên nhân gây ung thư dạ dày hoạt động mạnh hơn.

Thêm vào đó, nhiều món muối chua, muối mặn như dưa muối, cá muối, xúc xích, thịt xông khói… thường chứa nitrit. Chất này khi vào dạ dày kết hợp với protein có thể tạo thành nitrosamine - một hợp chất gây ung thư đã được chứng minh.

Làm gì để bảo vệ đường tiêu hóa?

Để bảo vệ đường tiêu hóa, bác sĩ Jia khuyên mỗi người nên tập thay đổi từ những thói quen nhỏ trong bữa ăn hàng ngày. Hãy ăn chậm lại, nhai kỹ và dành ít nhất 15-20 phút cho một bữa để cơ thể kịp nhận tín hiệu no. Món ăn nên để bớt nóng rồi mới dùng; chỉ ăn khi vừa ấm miệng, tránh để còn bỏng rát ở môi hay lưỡi.

Khi nấu nướng, bạn nên giảm lượng muối, hạn chế các món muối chua, đồ hộp, thực phẩm chế biến sẵn vì chứa nhiều natri. Bác sĩ Jia gợi ý người dân có thể dùng các gia vị tự nhiên như tỏi, gừng, chanh, rau thơm để tăng hương vị thay vì phụ thuộc vào muối.

Với những người có bệnh dạ dày mạn tính, hay thường xuyên ăn nóng, ăn vội, ăn mặn, việc kiểm tra tiêu hóa định kỳ rất quan trọng để phát hiện sớm tổn thương và giảm nguy cơ tiến triển thành bệnh nặng về sau.