Ghép gan cho bệnh nhân 25 năm mắc viêm gan B, ung thư tái phát

Một bệnh nhân ung thư gan tái phát vừa được ghép gan thành công, đây cũng là ca ghép gan thứ 300 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Các bác sĩ thực hiện thành công ca ghép gan thứ 300.

Ca ghép gan được thực hiện ngày 6/11 cho nam bệnh nhân 51 tuổi, với người hiến gan là vợ của ông.

Cách đây 5 năm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan và phẫu thuật nội soi cắt thùy gan trái. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B, điều trị liên tục 25 năm, đái tháo đường type 2.

Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân ổn định và tái khám định kỳ. Gần đây, bệnh nhân đi khám và phát hiện thấy tái phát 2 khối u ở hạ phân thùy 8. Các bác sĩ nhận định ghép gan là phương án điều trị tốt nhất đối với bệnh nhân này.

Khi biết tin, người vợ đã không ngần ngại tình nguyện hiến một phần gan để cứu chồng. Sau quá trình thăm khám, đánh giá toàn diện, hội chẩn, các bác sĩ xác định sức khỏe của người vợ đủ điều kiện để hiến gan.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 6 giờ. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến, sau đó thực hiện ghép cho người nhận. Sau ghép, vợ chồng bệnh nhân được chuyển về hồi sức, chăm sóc điều trị tích cực, 24/24h. Sức khỏe hiện nay của người hiến và người nhận ổn định, chức năng mảnh ghép hoạt động tốt.

PGS.TS.BS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, cho biết đây là ca ghép gan thứ 300 tại đơn vị này. Ca bệnh cũng là một dấu mốc, thành tựu y học, sự nỗ lực của ê-kíp ghép gan, là một câu chuyện đầy cảm động về tình nghĩa vợ chồng.

Theo thống kê của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sức khỏe của các bệnh nhân sau ghép gan ổn định, khỏe mạnh, sinh hoạt và làm việc bình thường.

Ca ghép gan đầu tiên tại bệnh viện được thực hiện vào tháng 10/2017, là ca cùng huyết thống từ người cho sống - con trai hiến tặng cho mẹ. Thời điểm ghép gan người mẹ 56 tuổi bị xơ gan, suy gan nặng, trong khi đó người con trai 26 tuổi mong được hiến gan cứu mẹ. Các bác sĩ đã lấy gan phải của người con trai để ghép cho người mẹ. Sau 8 năm ghép gan, sức khỏe người mẹ vẫn ổn định, còn người con trai đã lập gia đình và sinh con bình thường.

Sức khỏe của hai mẹ con khỏe mạnh, ổn định sau 8 năm thực hiện ca ghép vào tháng 10/2017.

Từ ca ghép gan đầu tiên được thực hiện năm 2017, đến nay, bệnh viện không ngừng hoàn thiện kỹ thuật, mở rộng và ứng dụng nhiều phương pháp tiên tiến trong lĩnh vực ghép gan như: ghép gan cho người lớn, ghép gan cho trẻ em, ghép gan từ người hiến sống, ghép gan từ người hiến chết não.

Ngoài ra, nhiều ca ghép gan bất đồng nhóm máu, phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan ghép từ người hiến, phẫu thuật nội soi hỗ trợ ở người nhận, ghép gan cấp cứu, chia gan để ghép… cũng được thực hiện.

Theo các bác sĩ, viêm gan B là bệnh mạn tính nguy hiểm, cướp đi sinh mạng hơn 600.000 người mỗi năm trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2019 có khoảng 296 triệu người đang sống chung với viêm gan B mạn tính, chiếm 3,3% dân số thế giới. Mỗi năm, khoảng 1,5 triệu người nhiễm mới và 820.000 người không qua khỏi do biến chứng như xơ gan, ung thư gan.

Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ lưu hành virus cao, với 10-20% dân số mang virus, tức cứ 10 người thì có 1-2 người nhiễm.

Đại tá, TS Vũ Viết Sáng, Viện trưởng Viện lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, cho hay nhiễm virus viêm gan B (HBV) mạn có thể dẫn đến xơ gan, suy gan và ung thư gan. Đặc biệt, hội chứng suy gan cấp trên mạn (ACLF) có tỷ lệ không qua khỏi rất cao, 50-90%, trong khi ghép gan - phương pháp điều trị hiệu quả nhất - vẫn còn hạn chế do thiếu tạng và chi phí lớn.