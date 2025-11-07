Dấu hiệu ban đầu cảnh báo bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường xảy ra khi lượng đường trong máu của cơ thể quá cao. Nếu không được điều trị sớm, tiểu đường có thể gây biến chứng như bệnh thận, suy tim, mù lòa.

Khát nước quá mức có thể là triệu chứng ban đầu cảnh báo bệnh tiểu đường. Ảnh: Pexels.

Bệnh tiểu đường là yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim, bệnh thận và các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác. Theo nghiên cứu gần đây, có thể có tới 44% người dân Mỹ trên 15 tuổi mắc bệnh tiểu đường mà không được chẩn đoán.

Hiện khoa học có những tiến bộ đáng kinh ngạc trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Đặc biệt, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Hai loại tiểu đường phổ biến

Theo US Today, thông tin từ Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Thận (NIDDK) cho hay bệnh tiểu đường xảy ra khi lượng đường trong máu của cơ thể quá cao.

Cơ thể chúng ta cần glucose - từ các thực phẩm lành mạnh, giàu carbohydrate như rau củ giàu tinh bột, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu - để làm nhiên liệu thiết yếu. Khi hệ thống nội tiết hoạt động bình thường, tuyến tụy sẽ tiết ra hormone insulin để giúp kiểm soát lượng glucose. Tuy nhiên, nếu cơ thể kháng insulin, hoặc sản xuất quá ít hormone này, glucose có thể tích tụ trong máu, dẫn đến lượng đường trong máu cao (tăng đường huyết), theo Cleveland Clinic.

Có một vài loại bệnh tiểu đường khác nhau, nhưng type 2 là loại phổ biến nhất, chiếm 90-95% tổng số ca chẩn đoán tiểu đường tại Mỹ, theo NIDDK. Bệnh xảy ra khi cơ thể trở nên kháng insulin. Tiến sĩ Joseph A. Aloi, Giáo sư y khoa tại Đại học Wake Forest, cho biết tình trạng này thường xảy ra ở người lớn, nhưng tỷ lệ thanh thiếu niên được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường type 2 đang tăng nhanh chóng.

Theo NIDDK, bệnh tiểu đường type 1 là bệnh tự miễn (thường xảy ra ở người trẻ tuổi) xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công các tế bào trong tuyến tụy có chức năng sản xuất insulin, khiến cơ thể không còn insulin hoặc chỉ còn rất ít insulin.

Dấu hiệu nhận biết bệnh tiểu đường

Tiến sĩ Janet O'Mahony, bác sĩ nội khoa tại Mercy Personal Physicians Downtown, cho biết có một số triệu chứng trùng lặp giữa bệnh tiểu đường type 1 và 2, bao gồm:

Sụt cân không chủ ý

Khát nước quá mức

Đi tiểu nhiều

Nhiễm trùng nấm men tái phát

Mờ mắt.

Các triệu chứng của bệnh tiểu đường type 1 thường phát triển nhanh hơn nhiều so với type 2. Theo tiến sĩ Priya Kundra, bác sĩ nội tiết tại Trung tâm Bệnh viện MedStar Washington, trước khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, bệnh nhân tiểu đường type 1 thường phải nhập viện vì nhiễm toan ceton do tiểu đường (DKA). Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), đây là căn bệnh nghiêm trọng, có khả năng đe dọa tính mạng, xảy ra khi một số axit trong cơ thể (ketone) tích tụ trong máu do thiếu insulin.

Đối với tiểu đường type 2, một trong những khó khăn khi phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu là các triệu chứng có thể phát triển rất chậm. "Tiểu đường là bệnh mạn tính và có thể trở nên trầm trọng hơn theo thời gian", tiến sĩ Kundra cho biết. Vì vậy, trừ khi chủ động kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên, các triệu chứng ban đầu có thể khá nhẹ đến mức không nhận ra điều gì đó không ổn.

Cách điều trị tiểu đường

Tiến sĩ O'Mahony cho biết nếu bệnh tiểu đường không được điều trị, nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng (bao gồm bệnh thận, đau tim, đột quỵ, mù lòa và cắt cụt chi) sẽ tăng lên rất nhiều.

Theo bác sĩ Kundra, bệnh tiểu đường type 1 chủ yếu được điều trị bằng liệu pháp insulin, chẳng hạn tiêm hàng ngày hoặc bơm insulin. Việc theo dõi lượng đường trong máu, như sử dụng máy theo dõi glucose liên tục (CGM), cũng rất cần thiết.

Bệnh tiểu đường type 2 thường được điều trị bằng metformin, loại thuốc uống hàng ngày, và có thể kết hợp với liệu pháp insulin. Tuy nhiên, đã có nhiều tiến bộ hơn trong lĩnh vực điều trị.

Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA) khuyến nghị những người trên 45 tuổi nên tầm soát tiền tiểu đường và tiểu đường type 2 ba năm/lần. ADA đã sửa đổi khuyến nghị này vào năm 2022 để khuyến khích mọi người bắt đầu tầm soát từ tuổi 35.