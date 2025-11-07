Không nhận ra Khu điều trị Phong Quy Hoà sau bão số 13

Đêm 6/11, giữa tâm bão, nhiều nhân viên bệnh viện vẫn bám trụ tại các khu nhà cao tầng để bảo vệ bệnh nhân. "Lúc gió giật cấp 16-17, cả khung cửa cong vẹo, tưởng như bung ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi chỉ biết đồng thanh hô giữ cửa, lấy sắt gia cố để chờ người lên hỗ trợ. Gió mạnh đến mức chỉ cần thêm một cơn nữa là hơn chục người bay luôn cùng khung cửa. Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ", một nhân viên của bệnh viện nhớ lại.