Không nhận ra Khu điều trị Phong Quy Hoà sau bão số 13

|
Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện bệnh viện cho hay có hai cơ sở: trụ sở chính tại 05A Chế Lan Viên, phường Ghềnh Ráng (Quy Nhơn Nam) và khu điều trị bệnh nhân Phong thuộc khu phố 22, Quy Hòa. Cả hai nơi đều bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng nặng, trong đó có những công trình gần như bị thổi bay hoàn toàn.
Tại cơ sở Quy Nhơn Nam, gần như toàn bộ các khu nhà đều bị ảnh hưởng. Hệ thống cửa nhôm, vách kính ở các tòa nhà 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng và 11 tầng bị bung, vỡ hoặc hư hỏng. Khu vực khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, sảnh sau, nhà xe cán bộ nhân viên đều bị tốc mái, sập hàng rào.
|
Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời bị gió thổi bay; 30 cây xanh trong khuôn viên bệnh viện bị gãy đổ; hệ thống cấp nước sạch, xử lý nước thải và đá ốp hông khu điều trị kỹ thuật cao đều bị hư hỏng nghiêm trọng.
|
Cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, khu điều trị bệnh nhân Phong tại Quy Hòa còn chịu thiệt hại nặng nề hơn. Hệ thống điện bị tàn phá: đường điện 22 kV và 0,4 kV bị gãy đổ, khoảng 5.000 m dây điện bị hư hỏng hoàn toàn, máy phát điện cũng không thể vận hành.
|
Đặc biệt, 15 căn nhà lưu trú của bệnh nhân phong bị tốc mái, 2 căn khác nghiêng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Bên ngoài, khoảng 2.530 cây xanh bị gãy đổ, 250 m tường rào sập hoàn toàn.
Đáng lo ngại, phần lớn người bệnh phong đều khó khăn trong sinh hoạt, tay chân thương tật, không thể tự dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão.
|
Đêm 6/11, giữa tâm bão, nhiều nhân viên bệnh viện vẫn bám trụ tại các khu nhà cao tầng để bảo vệ bệnh nhân. "Lúc gió giật cấp 16-17, cả khung cửa cong vẹo, tưởng như bung ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi chỉ biết đồng thanh hô giữ cửa, lấy sắt gia cố để chờ người lên hỗ trợ. Gió mạnh đến mức chỉ cần thêm một cơn nữa là hơn chục người bay luôn cùng khung cửa. Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ", một nhân viên của bệnh viện nhớ lại.
|
Sau đợt gió đầu, nhiều người tê cứng tay chân, phải nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục chống đỡ. Đợt gió thứ hai mạnh gấp đôi, đánh ngược hướng. "Chúng tôi lại phải ra chắn tiếp. Chưa bao giờ thấy bão nào kinh hoàng như vậy, thiệt hại nặng nhất từ trước tới nay", vị đại diện bệnh viện cho hay.
|
Hiện toàn bộ khu vực vẫn mất điện, mất nước, bệnh viện chỉ còn máy phát điện dự phòng để duy trì hoạt động cho khoa Thận nhân tạo, hồi sức cấp cứu và kỹ thuật cao. Dù vậy, công tác khám chữa bệnh vẫn đang được duy trì bình thường, với tinh thần "còn điện là còn phục vụ bệnh nhân".
Bộ sách “Bí ẩn hướng nội” chứa đựng nhiều thông tin và kiến thức rất hữu ích giúp bạn thấu hiểu chính mình, thoát khỏi vòng luẩn quẩn tự nghi ngờ và đánh đồng bản thân với những định kiến rập khuôn của xã hội. Để từ đó bạn học cách yêu thương và trân trọng con người hướng nội của mình.