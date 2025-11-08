Gánh hậu quả vì nặn máu, thoa nước chanh lên vết mèo cắn

Người bệnh bị mèo nhà cắn nhưng đã tự xử trí sai cách bằng việc nặn máu và bôi nước chanh lên vết thương với hy vọng "giải độc".

Bị mèo nhà cắn, bệnh nhân tự xử trí sai cách bằng việc nặn máu và bôi nước chanh lên vết thương. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ khoa Cấp cứu (A9), Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân H.T.N. (49 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau nhức bàn chân phải sau khi bị mèo cắn khoảng 5 giờ.

Theo lời kể, người bệnh bị mèo nhà cắn nhưng đã tự xử trí sai cách bằng việc nặn máu và bôi nước chanh lên vết thương với hy vọng "giải độc". Tuy nhiên, vết thương vẫn sưng đau nên bệnh nhân mới đến bệnh viện kiểm tra.

Khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận vùng mu bàn chân phải có hai vết cắn nông, kích thước 1-2 mm, hiện cầm máu nhưng có nguy cơ nhiễm trùng và mắc bệnh dại.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được rửa sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn theo đúng quy trình, tiêm phòng uốn ván (SAT) và được hướng dẫn đến trung tâm tiêm chủng để tiêm vaccine phòng dại theo phác đồ của Bộ Y tế.

Các bác sĩ cảnh báo nhiều người dân vẫn có thói quen xử lý vết thương sai cách sau khi bị chó, mèo cắn như nặn bóp, bôi chanh, tỏi, muối hoặc thuốc lào. Những hành động này không những không giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh mà còn làm tăng khả năng nhiễm trùng, gây khó khăn cho việc điều trị.

Cách xử trí đúng khi bị chó hoặc mèo cắn:

Rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy bằng xà phòng ít nhất 15 phút.

Sát khuẩn bằng dung dịch cồn iod hoặc dung dịch sát khuẩn y tế.

Đến cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và tiêm phòng dại kịp thời.

Ngược lại, người dân tuyệt đối không nên nặn bóp, đắp lá, bôi chanh hay bất kỳ nguyên liệu dân gian nào lên vết thương, cũng như không nên chủ quan chỉ vì động vật nuôi trong nhà.

Các bác sĩ nhấn mạnh bệnh dại là một trong những bệnh nguy hiểm nhất, bởi khi phát bệnh, tỷ lệ không qua khỏi gần như 100%.