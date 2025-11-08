Hoại tử mặt, thâm tím tay chân vì món 'vạn người mê'

Một tuần sau khi ăn tiết canh lợn, người đàn ông bắt đầu suy hô hấp và xuất hiện nhiều mảng thâm tím trên mặt. Theo các bác sĩ, anh bị nhiễm liên cầu lợn.

Ăn tiết canh có thể dẫn đến nhiều rủi ro cho sức khỏe. Ảnh: Parasidetrips.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.T. (32 tuổi, trú tại xã Thống Nhất) trong tình trạng nguy kịch. Khi nhập viện, người bệnh kích thích, vật vã, huyết áp tụt còn 80/40 mmHg, suy hô hấp và xuất hiện nhiều mảng thâm tím, hoại tử trên mặt, ngực và hai tay, kèm tiêu chảy nhiều lần.

Theo người nhà, khoảng một tuần trước khi phát bệnh, anh T. có ăn tiết canh lợn. Hai ngày trước nhập viện, anh bắt đầu mệt mỏi, đau bụng, tiêu chảy; sau đó nhanh chóng khó thở, đau đầu, buồn nôn và ban xuất huyết, rồi rơi vào tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do liên cầu lợn (Streptococcus suis). Anh được cấp cứu tích cực và đã qua cơn nguy kịch, song tiên lượng còn khó đoán.

Bệnh liên cầu lợn ở người do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra, được xếp vào nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Mầm bệnh thường cư trú ở đường hô hấp trên, đường tiêu hóa và đường sinh dục của lợn, đồng thời có thể tồn tại trong phân, nước và môi trường chuồng trại.

Người có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với lợn mang mầm bệnh hoặc sản phẩm từ lợn bị bệnh, đặc biệt khi có vết thương hở. Việc ăn thịt hoặc nội tạng lợn chưa nấu chín, nhất là tiết canh - con đường lây nhiễm phổ biến.

PGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh thường khởi phát đột ngột với sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, ù tai, cứng gáy và rối loạn tri giác. Một số bệnh nhân xuất hiện tiêu chảy, rét run hoặc xuất huyết dưới da trước khi bộc lộ các dấu hiệu viêm màng não.

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển rất nhanh, gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và không qua khỏi.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn, thủ lợn luộc... hoặc các sản phẩm từ lợn chưa nấu chín, luôn tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi. Khi có triệu chứng sốt cao kéo dài, kèm mệt mỏi, đau đầu, tím tái hoặc rối loạn ý thức, cần đến ngay cơ sở y tế thay vì tự mua thuốc về dùng.