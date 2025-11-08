Em bé chào đời với 6 vòng dây rốn quấn quanh cổ

Đến bệnh viện kiểm tra, sản phụ bất ngờ được thông báo dây rốn của thai nhi đã quấn 6 vòng quanh cổ bé. Ca mổ khẩn giúp bé chào đời an toàn.

Các vòng dây rốn quấn quanh cổ trẻ. Ảnh: BVCC.

Chị N.T.T. (30 tuổi, Hà Nội) vừa hạ sinh con gái an toàn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng huyết áp cao, tiền sản giật.

Đáng chú ý, trước sinh, chị siêu âm tại một phòng khám tư và được thông báo thai nhi có 3 vòng dây rốn quấn cổ. Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm tra lại, bác sĩ phát hiện số vòng quấn lên tới 6. Việc dây rốn quấn nhiều vòng có thể làm giảm lượng máu nuôi thai, gây suy dinh dưỡng và tiềm ẩn nguy cơ mất tim thai bất cứ lúc nào.

Trước tình huống trên, ê-kíp quyết định mổ lấy thai chủ động. Ca phẫu thuật do ThS.BS Nguyễn Thu Thủy, Khoa Sản tự nguyện, trực tiếp thực hiện. Khi bé được lấy ra, các bác sĩ nhẹ nhàng tháo từng vòng dây rốn quấn quanh cổ. Bé gái nặng 3,1 kg, cất tiếng khóc khỏe mạnh. Sau sinh, sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định.

Trước đó, đơn vị này cũng từng tiếp nhận trường hợp trẻ chào đời với 9 vòng dây rốn quấn quanh cổ. Mẹ của bé - sản phụ Đ.T.M.L. (29 tuổi), mang thai lần 2 nhập Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong tình trạng chuyển dạ ở hơn 37 tuần.

Khi tiến hành mổ lấy thai, ê-kíp phẫu thuật đã phát hiện bé bị 9 vòng dây rốn quấn chặt quanh cổ. Nhận định đây là tình huống rất nguy hiểm, các bác sĩ đã nhanh chóng tháo gỡ và cắt bỏ từng vòng dây rốn để "giải cứu" em bé.

ThS.BS Nguyễn Xuân Hải, Trưởng khoa Phụ Nội tiết A1, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết tại Việt Nam, trường hợp thai nhi bị dây rốn quấn cổ từ 3 vòng trở lên được xem là khá hiếm gặp.

Dây rốn đóng vai trò là cầu nối giữa mẹ và thai nhi, với chiều dài trung bình 50-60 cm. Việc dây rốn quấn cổ thường được cho là do thai nhi cử động nhiều trong những tháng đầu của thai kỳ. Ngoài ra, một số yếu tố khác như dây rốn dài bất thường, tình trạng đa ối hoặc mang đa thai cũng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng này.

Việc dây rốn quấn nhiều vòng quanh cổ có thể làm giảm lưu lượng máu qua thai nhi, dẫn đến suy dinh dưỡng nặng, thậm chí mất tim thai bất kỳ lúc nào. Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần đi khám thai định kỳ hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ. Mẹ bầu nên đi khám ngay khi có những dấu hiệu bất thường.

Trong quá trình chuyển dạ, nếu thai nhi bị dây rốn quấn cổ sẽ được bác sĩ tư vấn cũng như theo dõi cuộc sinh nhằm phát hiện sớm những bất thường để xử lý phù hợp.