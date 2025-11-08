4 nhóm người cần hạn chế ăn ổi để tránh rủi ro sức khỏe

Ổi được xem là “siêu trái cây bình dân” nhờ giàu vitamin C và chất xơ. Tuy nhiên, với một số người, ăn ổi sai cách có thể gây phản tác dụng, ảnh hưởng tiêu hóa, tim mạch hay đường huyết.

Ổi là loại trái cây giàu vitamin C. Ảnh: iStock.

Ổi được xem là “siêu trái cây bình dân” - giàu vitamin C gấp rưỡi cam, nhiều chất xơ, ít calo, giúp tăng đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại quả tưởng như “vô hại” này.

Với một số người, ổi thậm chí có thể gây phản tác dụng, làm nặng thêm các bệnh lý sẵn có nếu dùng sai cách hoặc quá nhiều.

Hãy cùng tìm hiểu 4 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn ổi, để tận hưởng lợi ích mà không gặp rủi ro cho sức khỏe.

Người có vấn đề về tiêu hóa

Chất xơ trong ổi giúp đường ruột khỏe mạnh, nhưng với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm - như mắc hội chứng ruột kích thích, viêm dạ dày hay rối loạn tiêu hóa mạn tính, việc ăn quá nhiều ổi lại có thể gây phản tác dụng.

Hạt ổi cứng, cùng lượng chất xơ không hòa tan cao, có thể khiến thức ăn khó tiêu hóa hết. Khi vào ruột già, chất xơ này bị vi khuẩn lên men, sinh khí gas gây đầy hơi, chướng bụng, đau quặn và khó tiêu.

Đặc biệt, ổi xanh hoặc ổi non chứa nhiều tannin - một hợp chất có tính làm se niêm mạc ruột, làm giảm nhu động ruột, dễ gây táo bón. Ngược lại, ăn quá nhiều ổi chín ngọt có thể gây tiêu chảy nhẹ do hàm lượng đường và chất xơ cao.

Với người có dạ dày yếu, nên ăn ổi chín mềm, gọt vỏ và bỏ hạt, ăn sau bữa chính ít nhất 30 phút để giảm kích thích đường ruột.

Người bị đái tháo đường nên hạn chế ăn ổi chín

Ổi được xếp vào nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (GI thấp), giúp ổn định lượng đường trong máu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người tiểu đường có thể ăn tùy thích.

Ổi xanh dễ gây táo bón. Ảnh: iStock.

Các loại ổi ngọt hoặc chín đậm vẫn chứa lượng đường tự nhiên đáng kể, có thể khiến đường huyết tăng nhanh nếu ăn nhiều hoặc ăn kèm với các món khác chứa tinh bột.

Người tiểu đường chỉ nên ăn 1 quả ổi cỡ nhỏ/ngày, chọn ổi vừa chín tới (không quá ngọt), có thể ăn kèm thực phẩm giàu đạm hoặc chất béo tốt để làm chậm hấp thu đường.

Người bị suy thận nên hạn chế ăn ổi

Ổi là nguồn kali tự nhiên dồi dào, tốt cho người khỏe mạnh vì giúp ổn định huyết áp và cân bằng điện giải. Nhưng với người mắc bệnh thận mạn tính hoặc suy thận, lượng kali dư thừa lại là “con dao hai lưỡi”.

Thận suy khiến khả năng lọc và đào thải khoáng chất bị hạn chế, làm kali tích tụ trong máu, dẫn đến tăng kali huyết - một tình trạng có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim.

Người bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sỹ về khẩu phần kali trong ngày. Nếu vẫn muốn ăn ổi, chỉ nên ăn vài lát nhỏ, không ăn cùng các thực phẩm giàu kali khác như chuối, cam, khoai tây hay bơ.

Người chuẩn bị phẫu thuật nên tránh ăn ổi và uống trà lá ổi

Trong dân gian, lá ổi thường được dùng để nấu nước uống giúp điều hòa đường huyết. Tuy nhiên, chính tác dụng này lại có thể trở thành rủi ro với người chuẩn bị phẫu thuật.

Một số hợp chất tự nhiên trong lá ổi và quả ổi có thể làm giảm đường huyết, gây hạ đường huyết đột ngột trong hoặc sau ca mổ - ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và gây khó khăn cho bác sĩ trong quá trình gây mê, hồi sức.

Nên ngừng ăn ổi, uống trà lá ổi hoặc dùng chế phẩm từ ổi ít nhất 2 tuần trước phẫu thuật để đảm bảo đường huyết ổn định và ca mổ diễn ra an toàn.

Ăn ổi đúng cách để tận dụng lợi ích

Ổi vẫn là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách:

Ăn 1-2 quả ổi/ngày, không nên ăn quá nhiều cùng lúc.

Gọt vỏ, bỏ hạt nếu hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Chọn ổi chín vừa, tránh ổi xanh hoặc non.

Uống đủ nước khi ăn ổi hoặc thực phẩm giàu chất xơ để hỗ trợ tiêu hóa.

Tóm lại, ổi là món quà dinh dưỡng quý giá của thiên nhiên, nhưng “quá liều” hay dùng sai cách có thể phản tác dụng. Hiểu rõ cơ thể mình và ăn ổi một cách điều độ sẽ giúp bạn tận dụng được những lợi ích tốt nhất mà loại trái cây giản dị này mang lại.