Số ca ngộ độc bánh mì ở TP.HCM tăng lên 162, có thai phụ dọa sinh non

Sau khi ăn bánh mì từ một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn và chi nhánh Lê Quang Định (TP.HCM), đã có 162 ca nghi ngộ độc, trong đó có thai phụ hơn 34 tuần tuổi, đang đối mặt dọa sinh non.

Nhiều người ăn bánh mì của hai cơ sở của cửa hàng này bị ngộ độc. Ảnh: P.T.

Chiều 8/11, Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP.HCM thông báo số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì từ tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn (chi nhánh 1, phường Hạnh Thông Tây) tiếp tục tăng.

Sở Y tế ghi nhận thêm ca ngộ độc tại chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung), trong đó có một thai phụ hơn 34 tuần tuổi đang trong tình trạng dọa sinh non. Tính đến 16h cùng ngày, tổng số ca sơ bộ đã lên tới 162 người, được điều trị tại 6 bệnh viện.

Cụ thể, Bệnh viện Quân Y 175 tiếp nhận 100 ca, tất cả ăn bánh mì tại chi nhánh 1, trong đó 13 ca đang điều trị nội trú và 87 ca điều trị ngoại trú. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận 20 ca, trong đó chi nhánh 1 có 19 ca, chi nhánh 2 có 1 ca, 13 trường hợp vẫn đang nội trú, bao gồm 1 ca điều trị tại ICU.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 36 ca, trong đó chi nhánh 1 có 14 ca, chi nhánh 2 có 8 ca, còn lại 14 ca chưa xác định, 24 ca đang điều trị nội trú và một trường hợp cấy máu dương tính với Salmonella.

Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận 1 ca nội trú với triệu chứng nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, phân lỏng, đau quặn quanh rốn. Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình tiếp nhận một thai phụ sinh 28 tuổi, mang thai 34 tuần 2 ngày, nhập viện vì đau bụng, tiêu chảy, dọa sinh non. Bệnh viện Quốc tế Becamex tiếp nhận 5 ca, tất cả đang được điều trị nội trú.

Theo báo cáo từ Bệnh viện Quân Y 175, từ ngày 6 đến 8/11, bệnh viện đã tiếp nhận 100 trường hợp nghi nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm. Chẩn đoán chung là nhiễm trùng, nhiễm độc do ăn uống, tất cả đều có yếu tố dịch tễ liên quan là ăn bánh mì tại chi nhánh trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Phần lớn bệnh nhân khởi phát với các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, sốt và mệt mỏi với mức độ khác nhau. Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu và CRP đều tăng. Phác đồ điều trị của các bệnh viện bao gồm bù dịch, điện giải, dùng kháng sinh và theo dõi biến chứng sốc nhiễm khuẩn, rối loạn nước - điện giải.

Đặc biệt, tại Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình, thai phụ Đ.T.T.H. (28 tuổi, ngụ phường An Hội Đông) vào viện vì đau bụng sau khi ăn bánh mì chi nhánh Lê Quang Định. Chị H. khai rằng tối 6/11, sau khi ăn bánh mì, chị bị đau bụng và tiêu chảy một lần, không sốt.

Sáng 7/11, chị tiếp tục tiêu chảy thêm một lần, phân vàng lỏng, không nhầy máu. Đến chiều cùng ngày, chị cảm thấy bụng căng gò, không có dấu hiệu tiểu buốt hay xuất huyết, nên đến khám tại Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận.

Siêu âm ghi nhận em bé nặng 2,3 kg, doppler bình thường, có ba cơn gò trong 10 phút. Chẩn đoán dọa sinh non, chị được chuyển sang Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình và hiện sức khỏe ổn định, không còn đau bụng hay tiêu chảy.

Các cơ quan y tế TP.HCM đang tiếp tục theo dõi, điều trị và giám sát tình hình ngộ độc, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng thực phẩm từ nguồn không rõ ràng.