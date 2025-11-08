Cúm A gia tăng khiến nhiều trẻ nhập viện, bác sĩ đưa ra cảnh báo

Số ca cúm mùa, đặc biệt là cúm A ở trẻ em tăng nhanh khi thời tiết giao mùa. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không tự điều trị tại nhà và cần tiêm vaccine sớm cho trẻ.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), số ca mắc cúm mùa, đặc biệt là cúm A, đang tăng mạnh trong những tuần gần đây. Theo thống kê, từ đầu tháng 10 đến sáng 3/11, bệnh viện ghi nhận 3.726 ca cúm, trong đó 479 trẻ phải nhập viện điều trị. Chỉ trong một tuần (27/10-2/11), có tới 1.518 ca dương tính, 169 trường hợp nhập viện.

Tương tự, tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, mỗi ngày, đơn vị này tiếp nhận 7-10 ca cúm A cần điều trị nội trú. Theo ghi nhận tại các bệnh viện nhi trên địa bàn Hà Nội, từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, đặc biệt trong giai đoạn mưa bão, số ca bệnh đường hô hấp tăng khoảng 70% so với thông thường.

ThS.BS Đặng Quang Nhật, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết cúm mùa có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, hoặc suy hô hấp nếu cha mẹ chủ quan.

"Trẻ có biểu hiện sốt cao liên tục, ho, hắt hơi, viêm đường hô hấp trên… cần được làm test nhanh để xác định cúm A. Phụ huynh không nên tự điều trị tại nhà vì có thể bỏ lỡ thời điểm xử trí kịp thời", bác sĩ Nhật nói.

TS.BS Đào Hữu Thân, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC Hà Nội, nhấn mạnh cúm A có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt nguy hiểm với trẻ dưới 5 tuổi và người cao tuổi. Phụ huynh nên cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi tiêm vaccine sớm để phòng ngừa biến chứng nặng.

Virus cúm A lây chủ yếu qua giọt bắn khi ho, hắt hơi, nói chuyện, dễ lan nhanh trong môi trường đông người, không gian kín như lớp học. Vì vậy, việc phòng bệnh tại gia đình và nhà trường có vai trò đặc biệt quan trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo việc tiêm vaccine cúm mùa hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Y tế là biện pháp phòng bệnh hiệu quả và an toàn nhất hiện nay. Trẻ có triệu chứng cúm cần được cho nghỉ học, đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan cho bạn bè. Ngay cả với những học sinh chưa có dấu hiệu mắc bệnh, việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người có biểu hiện ho, sốt cũng rất cần thiết.

Tại trường học, lớp học cần được vệ sinh định kỳ, lau chùi bàn ghế, tay nắm cửa, đồ chơi bằng dung dịch sát khuẩn để giảm nguy cơ lây nhiễm. Đặc biệt, với trẻ mầm non, việc làm sạch đồ chơi ở lớp và tại nhà đóng vai trò quan trọng, bởi virus cúm có thể tồn tại trên bề mặt và lây qua dịch tiết của trẻ.

Song song với các biện pháp phòng bệnh, cha mẹ cần chú trọng bổ sung dinh dưỡng, cho trẻ vận động thường xuyên để nâng cao sức đề kháng. Khi trẻ có dấu hiệu cúm, nên cho nghỉ học, thông báo với giáo viên và đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.