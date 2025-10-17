Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Dùng vòi rửa xe xịt vào hậu môn, người đàn ông đi cấp cứu

  • Thứ sáu, 17/10/2025 17:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng chướng, đau dữ dội, khó thở, mệt lả sau khi bị bạn trêu đùa, dùng vòi xịt rửa xe áp lực cao xịt trực tiếp vào hậu môn.

Bệnh nhân là nam giới, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng căng, khó thở và mệt lả. Khai thác bệnh sử ghi nhận trước đó, bệnh nhân bị bạn trêu đùa và dùng vòi xịt rửa ôtô (vòi áp lực cao) để xịt vào hậu môn. Kết quả chụp X-quang và CT scan ổ bụng cho thấy nhiều khí tự do trong ổ bụng, nghi ngờ thủng tạng rỗng. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu.

Ê-kíp phẫu thuật mổ mở bụng thăm dò, phát hiện ổ bụng có khoảng 100 ml máu và dịch bẩn. Đại tràng sigma có đoạn tổn thương dài 5 cm, lỗ thủng khoảng 2 cm, xung quanh dập nát. Bệnh nhân được cắt lọc lỗ thủng, khâu đoạn đại tràng tổn thương, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Thung dai trang anh 1

Ảnh chụp cắt lớp vi tính ổ bụng bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh, bù dịch, giảm đau và dinh dưỡng hợp lý. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiến triển tốt, hết đau bụng, bụng mềm, trung tiện được.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không sử dụng vòi xịt áp lực cao để xịt vào vùng hậu môn. Theo bác sĩ điều trị, vòi xịt rửa ôtô có áp lực nước rất lớn (100-200 bar), có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho ống hậu môn, trực tràng và đại tràng.

Khi luồng khí hoặc nước áp lực cao xâm nhập vào đường tiêu hóa, khí bị đẩy sâu vào ruột, làm tăng áp lực trong lòng ruột và có thể gây thủng ruột, tràn khí ổ bụng, đe dọa tính mạng người bệnh. Người dân chỉ nên sử dụng các loại vòi xịt vệ sinh chuyên dụng cho nhà tắm, có áp lực thấp, tuyệt đối không dùng vòi xịt rửa xe, vòi máy nén khí hay các thiết bị áp lực cao để xịt vào vùng hậu môn - sinh dục.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc.

Người đàn ông lâm bạo bệnh vì căn bệnh gan nguy hiểm

Xơ gan do rượu khiến người đàn ông 56 tuổi rơi vào sốc mất máu, hôn mê gan độ III, tưởng chừng không thể qua khỏi.

8 giờ trước

Người đàn ông 37 tuổi mắc bệnh nguy hiểm vì một thói quen khi lái xe

Thức đêm liên tục và uống nước tăng lực để tỉnh táo khi lái xe, người đàn ông 37 tuổi bất ngờ được phát hiện huyết áp cao tới 180/100 mmHg - mức có thể gây đột quỵ bất cứ lúc nào.

13 giờ trước

Cặp song sinh ở Quảng Ninh chào đời còn nguyên trong bọc điều

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa đón chào cặp song sinh nam ra đời còn nguyên trong bọc ối, một hiện tượng rất hiếm gặp trong y khoa.

24:1468 hôm qua

Phương Anh

Thủng đại tràng vòi xịt rửa xe cấp cứu đau bụng

Đọc tiếp

Tre ho co nen kieng sua? hinh anh

Trẻ ho có nên kiêng sữa?

8 phút trước 19:41 17/10/2025

0

Nhiều người cho rằng khi trẻ bị ho, uống sữa có thể kích thích tiết đờm, khiến cơn ho trầm trọng hơn. Tuy nhiên, điều này không đúng.

5 bai tap duong sinh tot cho phoi hinh anh

5 bài tập dưỡng sinh tốt cho phổi

13 phút trước 19:36 17/10/2025

0

Bài tập dưỡng sinh là phương pháp tự nhiên giúp điều hòa hơi thở, tăng sức đề kháng, tốt cho chức năng của phổi và hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý