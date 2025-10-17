Người đàn ông lâm bạo bệnh vì căn bệnh gan nguy hiểm

Xơ gan do rượu khiến người đàn ông 56 tuổi rơi vào sốc mất máu, hôn mê gan độ III, tưởng chừng không thể qua khỏi.

Đêm 7/10, ông H.C.T. (56 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh) được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, trong tình trạng nguy kịch: nôn ra máu lượng lớn, huyết áp tụt sâu, hôn mê.

Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ khẩn trương đặt ống thở máy, bù dịch tuần hoàn, truyền máu và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Sau cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại đây, ê-kíp bước vào cuộc chiến thực sự với "tử thần". Bệnh nhân được duy trì thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền lượng lớn khối hồng cầu và các chế phẩm máu - gần như thay toàn bộ máu trong cơ thể. Ba loại thuốc vận mạch liều cao được sử dụng đồng thời để duy trì huyết áp động mạch.

Khi việc hồi sức bước đầu ổn định, thách thức lớn nhất là kiểm soát được nguồn chảy máu. Các bác sĩ khoa Thăm dò Chức năng lập tức tiến hành nội soi thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản vỡ. Đây là kỹ thuật mang tính quyết định giúp cầm máu kịp thời và cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ tử vong tức thì.

Bệnh nhân T. được rút ống nội khí quản, tự thở và ăn uống trở lại sau nỗ lực cứu chữa của các y bác sĩ. Ảnh: BVCC.

Dù được điều trị tích cực, sau 4 ngày, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng với sốc nhiễm khuẩn nặng, chỉ số nhiễm trùng tăng cao, liều thuốc vận mạch phải tăng dần, xuất hiện hôn mê gan độ III và vô niệu hoàn toàn.

Trước diễn biến nguy cấp, các bác sĩ quyết định hội chẩn liên khoa và triển khai kỹ thuật cao thay huyết tương kết hợp lọc máu liên tục - phương pháp hồi sức chuyên sâu.

Nhờ sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc, sau 8 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân bắt đầu cải thiện rõ rệt: xuất huyết tiêu hóa được khống chế, nhiễm trùng được kiểm soát, chức năng gan thận hồi phục, ý thức tỉnh dần. Bệnh nhân T. được rút ống nội khí quản, tự thở và ăn uống trở lại.

Chia sẻ về ca bệnh đặc biệt này, bác sĩ Hoàng Đăng Điện, khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, cho biết bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, tiên lượng sống rất thấp. Thành công chỉ có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa. "Dù cơ hội sống chỉ còn 1%, chúng tôi vẫn nỗ lực cứu chữa đến cùng", bác sĩ Điện nói.

Bác sĩ Điện cũng khuyến cáo bệnh lý gan, đặc biệt là xơ gan do rượu, có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm như tăng áp lực tĩnh mạch cửa, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, suy giảm miễn dịch và rối loạn nội tiết.

Người có tiền sử uống rượu kéo dài cần được thăm khám định kỳ, tuân thủ điều trị khi có chỉ định để tránh rơi vào tình trạng nguy kịch như bệnh nhân nói trên.