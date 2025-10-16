Ăn cá chứa độc tố gấp 275 lần xyanua, 2 gia đình đi cấp cứu

Bốn người trong cùng gia đình ở xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) nhập viện trong đêm vì ngộ độc cá nóc. Một bệnh nhân đang hôn mê sâu, tiên lượng rất nặng.

Cá nóc có độc tố mạnh, có thể gây nguy hiểm nếu ăn phải. Ảnh: The Hiden Japanese.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thông tin đơn vị đang tiến hành điều trị cho 4 bệnh nhân trong cùng một gia đình nhập viện vì ngộ độc cá nóc, trong đó có một trường hợp nguy kịch.

Từ 23h ngày 15/10 đến rạng sáng 2h ngày 16/10, bệnh viện tiếp nhận liên tiếp 4 ca ngộ độc, đều trú tại xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) được chuyển đến cấp cứu, trong đó có một bé trai 13 tuổi.

Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân T.T.N. (32 tuổi), được xác định bị ngộ độc cá nóc khoảng 5 giờ, có biến chứng suy hô hấp nặng, theo dõi phù não, hồi sức sau ngưng tuần hoàn - hô hấp. Hiện người bệnh hôn mê sâu, tiên lượng rất xấu, nguy cơ không qua khỏi cao.

Bệnh nhân L.V.T. (31 tuổi) nhập viện lúc 23h ngày 15/10, cũng được chẩn đoán ngộ độc cá nóc sau khoảng 5 giờ, kèm suy hô hấp cấp. Người bệnh có biểu hiện mệt, tức ngực, tê bì môi và tứ chi, chưa đi tiểu được. Tình trạng hiện tại vẫn nặng nhưng đã có dấu hiệu cải thiện. Riêng bé trai 13 tuổi và một bệnh nhân khác đã tỉnh táo, hết tê môi và tay chân.

Ngoài 4 người kể trên, bệnh viện cũng đang tiếp nhận điều trị 5 thành viên khác trong cùng gia đình cũng ăn cá nóc nhưng chỉ bị nhẹ, không nguy hiểm.

Cá nóc còn có tên gọi khác là cá đùi gà, cá cóc, cá bống biển. Trên thế giới ghi nhận hơn 400 loài cá nóc, trong đó nhiều loài chứa độc tố cực mạnh, có thể đe dọa tính mạng chỉ trong thời gian ngắn nếu ăn phải.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết độc tố chính của cá nóc là tetrodotoxin, chất do vi khuẩn cộng sinh trong cơ thể cá sinh ra.

Đây là loại độc tố thần kinh có sức mạnh khủng khiếp, mạnh gấp 275 lần xyanua. Chỉ cần nửa mg đã đủ gây nguy kịch cho người trưởng thành. Điều đáng lo ngại, tetrodotoxin không bị phá hủy bởi nhiệt độ cao. Nghĩa là dù cá được luộc, hấp, nướng hay chiên, nguy cơ ngộ độc vẫn nguyên vẹn.

Triệu chứng ngộ độc ban đầu là hoa mắt, chóng mặt, tê bì vùng mặt, tay chân, sau đó bệnh nhân nhanh chóng bị liệt cơ, suy hô hấp, không qua khỏi.

Để phòng tránh, người dân không nên ăn cá nóc tươi và các sản phẩm từ cá nóc không chắc chắn được chế biến đúng cách. Sau khi ăn cá nóc, nếu có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, tê bì thì nên đến cơ sở y tế gần nhất nhanh nhất có thể để được cấp cứu kịp thời.