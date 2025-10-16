Bộ Y tế thu hồi giấy phép 7 loại thuốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành đối với 7 loại thuốc đang lưu hành tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành đối với 7 loại thuốc đang lưu hành tại Việt Nam. Ảnh: Freepik.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết căn cứ Luật Dược năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2024 cùng các nghị định, thông tư liên quan, cơ quan này đã ra quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 sản phẩm theo danh mục đính kèm.

Theo quyết định, lý do thu hồi là các cơ sở đăng ký thuốc chủ động đề nghị tự nguyện rút giấy đăng ký lưu hành khỏi thị trường Việt Nam.

Một số loại thuốc vừa bị thu hồi giấy đăng ký khá quen thuộc với người dùng, đặc biệt là nhóm dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Trong đó, Hemafolic được biết đến là thuốc điều trị thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Ngoài ra, Acepron 500 mg - thuốc giảm đau, hạ sốt - cũng nằm trong danh sách, thường được sử dụng để điều trị nhiều vấn đề sức khỏe phổ biến.

Cục Quản lý Dược nêu rõ những lô thuốc đã sản xuất trước ngày quyết định có hiệu lực vẫn được phép lưu hành cho đến khi hết hạn sử dụng. Các đơn vị đăng ký và sản xuất có trách nhiệm theo dõi, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả trong suốt thời gian thuốc còn lưu hành trên thị trường. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các cơ sở kinh doanh dược, cùng đơn vị đăng ký và sản xuất thuốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thuốc Hemafolic được biết đến khá phổ biến với công dụng điều trị thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ có thai và cho con bú. Ảnh: Trungtamthuoc.

Danh mục 7 loại thuốc bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm:

Hemafolic - Dung dịch uống: Đơn vị đăng ký & sản xuất: Công ty CP Dược phẩm 2/9 (TP.HCM); Số đăng ký: 893100362625

Vaginapoly - Viên nang mềm đặt âm đạo: Đơn vị đăng ký & sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma (Bình Dương);Số đăng ký: 893110932324 (SĐK cũ: VD-16740-12) Piroxicam 1.0% - Gel bôi ngoài da: Đơn vị đăng ký & sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo (Đồng Nai); Số đăng ký: 893100329824 (SĐK cũ: VD-18526-13) Ceftriaxon 1g - Bột pha tiêm: Đơn vị đăng ký & sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (Hà Nội); Số đăng ký: 893110599924 (SĐK cũ: VD-24869-16) Vancomycin 1g - Bột pha tiêm: Đơn vị đăng ký & sản xuất: Pharbaco (Hà Nội); Số đăng ký: 893115898124 (SĐK cũ: VD-22228-15) Vancomycin 0,5g - Bột pha tiêm: Đơn vị đăng ký & sản xuất: Pharbaco (Hà Nội); Số đăng ký: 893115898024 (SĐK cũ: VD-22227-15) Acepron 500 mg - Viên nén: Đơn vị đăng ký & sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (Vĩnh Long); Số đăng ký: 893100569424 (SĐK cũ: VD-20680-14)