Bỏ lời khuyên bác sĩ, bệnh nhân rời viện rồi gặp hậu quả nặng nề

Sau vài ngày "đắp lá" chữa zona theo lời mách, một bệnh nhân ở Hà Nội phải nhập viện trong tình trạng co giật, la hét vì đau, vùng đầu loét sâu, chảy mủ.

Cụ ông nhập viện trong tình trạng co giật liên tục, la hét, co cứng cơ vùng đầu - cổ, với nhiều vết loét rộng.

Bệnh nhân L.V.K. (88 tuổi, ở Hà Nội) nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng co giật liên tục, la hét, co cứng cơ vùng đầu - cổ, với nhiều vết loét rộng, chảy mủ do biến chứng nặng từ bệnh Zona thần kinh vùng đầu.

Trước đó, ngày 1/10, bệnh nhân đi khám và có chỉ định nhập viện để điều trị bệnh Zona thần kinh. Tuy nhiên, sau 3 ngày, người nhà nghe lời mách của người quen rằng: "Có bác sĩ gần nhà chỉ cần đắp lá mấy ngày là khỏi, đã chữa trị cho nhiều người bị Zona thần kinh". Dù được các bác sĩ tư vấn rất kỹ nhưng người nhà vẫn xin cho ông ra viện để về "đắp lá".

Từ ngày 3 đến 8/10, cụ ông đắp lá hai lần kín đầu. Không lâu sau, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, gia đình lại đưa ông vào nhập viện tại khoa Nội Tổng hợp của bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Bá Cung cho biết bệnh Zona, dân gian còn gọi là bệnh giời leo, do virus varicella zoster (VZV) gây ra. Bệnh thường gây phát ban, nổi mụn nước và đau rát dữ dội, đặc biệt ở người lớn tuổi, hoặc người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch. Nếu được điều trị theo đúng phác đồ, bệnh thường thuyên giảm sau 7 đến 10 ngày.

Với những bệnh nhân bị Zona thần kinh ở vùng đầu, tổn thương có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương. Nếu virus tấn công vùng quanh mắt, người bệnh có nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù mắt.

Rất may, sau 3 ngày điều trị tích cực, vết thương của ông K. đã se lại, tiến triển tốt hơn. Khi ổn định, bệnh nhân sẽ được chuyển đến chuyên khoa Ngoại để tiến hành cắt bỏ phần tổn thương bị hoại tử sau gáy, vệ sinh vết thương và loại bỏ phần lá bám sâu vào da đầu.

Theo bác sĩ Cung, thời điểm giao mùa, thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi khiến virus varicella zoster tái hoạt động, làm tăng nguy cơ mắc bệnh Zona thần kinh. Người từng mắc thủy đậu, người cao tuổi, người có bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, ung thư… hoặc thường xuyên căng thẳng, thiếu ngủ đều có nguy cơ cao.

Vì vậy, khi có các dấu hiệu như đau rát, bỏng, tê buốt một vùng da, sau đó nổi mụn nước theo dải, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm, tránh biến chứng nặng nề.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho hay hiện nay có vaccine phòng bệnh zona thần kinh. Đây là loại vaccine giúp cơ thể tăng cường miễn dịch chống lại virus varicella zoster - tác nhân gây ra bệnh zona.