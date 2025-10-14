9 loại sữa dinh dưỡng bị thu hồi số công bố

Cơ quan y tế Hưng Yên thông báo ngừng cho phép lưu hành 9 sản phẩm dinh dưỡng của Dược Homel. Việc thu hồi hồ sơ công bố được thực hiện theo đề nghị của công ty.

Sản phẩm dinh dưỡng bị thu hồi hồ sơ công bố. Ảnh: Dược Homel.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên vừa ban hành thông báo khẩn về việc thu hồi hồ sơ công bố và tự công bố của 9 sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung. Các sản phẩm này chính thức không được phép lưu thông trên thị trường.

Cụ thể, Chi cục An toàn vệ sinh Thực phẩm Hưng Yên đã ra Thông báo số 490/TB-ATTP ngày 08/10. Thông báo được ban hành căn cứ trên đề nghị từ Công văn số 2909/CV_HL ngày 29/9/2025 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Homel tại Hưng Yên về việc xin thu hồi hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm.

Việc thu hồi có hiệu lực cấm lưu thông trên toàn quốc từ ngày 29/9. Thông báo này được gửi tới Cục An toàn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các cơ quan quản lý thực phẩm khác trên cả nước để phối hợp thực hiện.

Các sản phẩm bị thu hồi hồ sơ công bố nằm trong 3 nhóm chính là sản phẩm dinh dưỡng công thức, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt và thực phẩm bổ sung. Các sản phẩm tiêu biểu gồm:

Sản phẩm dinh dưỡng công thức: COLOSTRUM YUUKO GOLD BABY, COLOSTRUM YUUKO GOLD GROW IQ, COLOSTRUM YUUKO GOLD PEDIA.

Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt: Latamil Diabesna, Sun Glusure, Binbocare Glucure.

Thực phẩm bổ sung: COLOSTRUM YUUKO GOLD CANXI CƠ SỤN KHỚP, COLOSTRUM YUUKO GOLD COLOS SURE, Sữa hạt BINBOCARE.

Thông tin này cũng được đăng tải trên Web chính thức của Chi cục An toàn vệ sinh Thực phẩm Hưng Yên.