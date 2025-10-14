Bất thường khi đại tiện, đi khám phát hiện mắc hai loại ung thư

Đau bụng và mệt mỏi kéo dài, người đàn ông 62 tuổi ở Quảng Ninh không ngờ trong cơ thể mình đang tồn tại cùng lúc hai khối u ác tính.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp lâm sàng hiếm gặp và phức tạp khi bệnh nhân cùng lúc mắc hai ung thư đường tiêu hóa.

Bệnh nhân N.V.Y. (62 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, đau bụng quanh rốn và mạn sườn trái, kèm đi ngoài phân lỏng lẫn máu.

Qua nội soi dạ dày - đại tràng, bác sĩ phát hiện tổn thương bất thường ở 1/3 trên thực quản, cách cung răng trên 28 cm, đường kính khoảng 1 cm. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy thêm một khối u đại tràng sigma kích thước 5x5 cm, đã xâm lấn lớp thanh mạc đại tràng.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đây là trường hợp lâm sàng hiếm gặp và phức tạp khi bệnh nhân cùng lúc mắc hai ung thư đường tiêu hóa.

Ê-kíp bác sĩ khoa Thăm dò chức năng đã tiến hành can thiệp nội soi cắt tách niêm mạc ống tiêu hóa (ESD) để loại bỏ tổn thương thực quản. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là ung thư biểu mô vảy tại chỗ, giai đoạn sớm của ung thư thực quản.

ESD là kỹ thuật tiên tiến, ít xâm lấn, cho phép cắt trọn tổn thương ung thư giai đoạn sớm mà không cần phẫu thuật mở, giúp bệnh nhân giảm đau và hồi phục nhanh.

Sau khi xử lý thành công khối u thực quản, bệnh nhân tiếp tục được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng sigma kèm nạo vét hạch.

Ê-kíp mổ thuộc các bác sĩ khoa Ung bướu phối hợp cùng khoa Gây mê hồi sức thực hiện. Qua đường rạch nhỏ ở ổ bụng, phẫu thuật viên thắt các mạch máu trung tâm, sau đó dùng dụng cụ nội soi cắt bỏ đoạn đại tràng sigma có khối u dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi 3D hiện đại. Tiếp đó, các bác sĩ nạo vét hạch xung quanh và khâu nối lại ruột để tái lập đường tiêu hóa.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân hồi phục tốt, sớm ăn uống trở lại. Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật cho thấy ung thư đại tràng sigma giai đoạn 3B. Hiện người bệnh tiếp tục điều trị hóa chất bổ trợ nhằm tiêu diệt tế bào ung thư còn sót, giảm nguy cơ tái phát.

Chia sẻ về ca bệnh, bác sĩ chuyên khoa I Vũ Đức Nin, Phó khoa Ung bướu, cho biết trường hợp bệnh nhân Y. phát hiện đồng thời hai ung thư là một thách thức lớn trong điều trị. "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ cắt bỏ triệt để khối u ác tính, mà còn phải lựa chọn phương pháp tối ưu để giảm đau đớn và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh", bác sĩ Nin nói.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên tầm soát sức khỏe định kỳ, đặc biệt là nội soi tiêu hóa đối với người trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ.

Cần đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như:

Rối loạn tiêu hóa kéo dài

Đi ngoài phân máu

Nuốt nghẹn, khó ăn

Sụt cân không rõ nguyên nhân