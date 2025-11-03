'Siêu máy' MRI hiện đại nhất phía Nam ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khánh thành và đưa vào vận hành hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla SIGNA Premier, thiết bị chẩn đoán hình ảnh cao cấp đầu tiên được triển khai tại khu vực phía Nam.

Siêu máy MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI. Ảnh: BVCC.

Ngày 3/11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khánh thành và đưa vào vận hành hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla SIGNA Premier. Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và phát triển y tế thông minh của bệnh viện.

"Chợ Rẫy luôn tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị. Hệ thống MRI mới giúp phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác hơn nhiều bệnh lý phức tạp như đột quỵ, ung bướu, tim mạch hay cơ xương khớp", bác sĩ Việt nói.

Hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla SIGNA Premier được đánh giá là thế hệ tiên tiến nhất hiện nay, có khả năng chụp nhanh gấp đôi so với các dòng máy trước. Nhờ công nghệ chênh từ Gradient mạnh mẽ, thời gian chụp trung bình chỉ còn 7-10 phút thay vì 15-20 phút, giúp bệnh nhân giảm cảm giác khó chịu và nâng cao chất lượng hình ảnh.

Thiết bị được trang bị hệ thống thu tín hiệu 146 kênh độc lập, kết hợp với cuộn thu AIR Coil thế hệ mới có thiết kế nhẹ, linh hoạt, ôm sát cơ thể, cho hình ảnh rõ nét và giảm nhiễu tối đa. Công nghệ này từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế uy tín trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Đặc biệt, máy MRI SIGNA Premier tích hợp AI toàn diện, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình chẩn đoán. Nền tảng AIR Recon DL giúp tái tạo hình ảnh bằng học sâu, giảm nhiễu và tăng độ phân giải đến 60%, trong khi công nghệ Sonic DL cho phép chụp tim chỉ trong một nhịp, nhanh hơn 12 lần so với thông thường.

Hệ thống máy giúp chẩn đoán tổn thương nhanh chóng. Ảnh: BVCC.

Hệ thống còn hỗ trợ các ứng dụng chuyên sâu trong chẩn đoán thần kinh, tim mạch, ung thư và cơ xương khớp. Nó có thể khảo sát chi tiết các bó sợi thần kinh, đánh giá tổn thương cơ tim, hoặc chụp toàn bộ cơ thể không dùng tia bức xạ để phát hiện sớm các bất thường.

Việc vận hành hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla cao cấp giúp Bệnh viện Chợ Rẫy nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao và mở rộng nghiên cứu y học ứng dụng công nghệ AI trong thời gian tới.

Trong khi đó, theo PGS.TS Hoàng Minh Lợi, Phó Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, việc đầu tư thiết bị chẩn đoán hình ảnh tiên tiến giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

"Bệnh viện Chợ Rẫy là trung tâm y khoa hàng đầu khu vực phía Nam, việc trang bị công nghệ cao là điều tất yếu để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng", ông nhận định.

Việc khánh thành hệ thống cộng hưởng từ hiện đại đầu tiên ở phía Nam được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới trong ứng dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hướng đến nền y tế chính xác và nhân văn hơn.