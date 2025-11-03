10 lợi ích sức khỏe của húng quế tươi

Húng quế hay còn gọi là húng chó là một loại thảo mộc có mùi thơm thường được sử dụng trong nhiều món ăn. Tìm hiểu 10 lợi ích với sức khỏe của húng quế.

Húng quế thuộc họ bạc hà (mint family) và nổi tiếng với những chiếc lá thơm, giúp tăng hương vị cho nhiều loại thực phẩm. Lá húng quế không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và các hợp chất có lợi, khiến chúng trở thành một bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống.

Việc tiêu thụ lá húng quế tươi tốt cho sức khỏe vì chúng giữ được toàn bộ giá trị dinh dưỡng, bao gồm vitamin A, C, và K, các khoáng chất thiết yếu như magie và sắt, cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như flavonoid và polyphenol. Các thành phần này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Thành phần dinh dưỡng của húng quế tươi

Húng quế không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và các hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Trong 5 gram (g) húng quế tươi xắt nhỏ có:

Calo: 1 kcal

Chất đạm: 0,2 g

Chất béo: 0 g

Carbohydrate: 0,1 g

Chất xơ: 0,1 g

Đường: 0 g

Húng quế cũng có nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm: Canxi, vitamin A. mangan, magie, sắt, kẽm, kali…

10 lợi ích sức khỏe khi ăn húng quế tươi

Giàu chất chống oxy hóa

Lá húng quế chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như flavonoid, polyphenol và vitamin A, C. Chất chống oxy hóa trung hòa các gốc tự do, làm giảm stress oxy hóa và hạ thấp nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như ung thư, bệnh tim và đái tháo đường.

Đặc tính chống viêm

Húng quế chứa các loại tinh dầu như eugenol, citronellol và linalool, có tác dụng chống viêm. Những đặc tính này giúp giảm viêm trong cơ thể, làm giảm các tình trạng như viêm khớp và bệnh viêm ruột, đồng thời tăng cường sức khỏe tổng thể của khớp và cơ bắp.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Lá húng quế chứa eugenol, có thể giúp cân bằng acid trong dạ dày và cải thiện chức năng tiêu hóa. Tiêu hóa được cải thiện có thể ngăn ngừa các vấn đề như đầy hơi, trào ngược acid, táo bón, đảm bảo hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Đặc tính kháng khuẩn

Các loại tinh dầu trong húng quế có đặc tính kháng khuẩn có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại. Tiêu thụ húng quế có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn, tăng cường sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Tăng cường sức khỏe tinh thần

Húng quế có tính adaptogenic (thích nghi), giúp cơ thể kiểm soát căng thẳng và lo âu. Tiêu thụ thường xuyên có thể cải thiện tâm trạng, giảm mức độ căng thẳng và tăng cường sự minh mẫn, tập trung tinh thần, góp phần vào sức khỏe tâm thần tốt hơn.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Húng quế giàu magie và beta-carotene, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Các chất dinh dưỡng này giúp điều chỉnh huyết áp, giảm mức cholesterol và cải thiện chức năng tim tổng thể, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Húng quế chứa các vitamin A, C, và E, cùng các hợp chất tăng cường miễn dịch khác. Những chất dinh dưỡng này củng cố hệ thống miễn dịch, nâng cao khả năng chống lại nhiễm trùng và bệnh tật của cơ thể.

Bảo vệ tế bào

Các chất chống oxy hóa và phytochemical (hóa chất thực vật) trong húng quế có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Tiêu thụ thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác nhau bằng cách bảo vệ DNA và giảm sự tăng sinh của các tế bào ác tính.

Duy trì sức khỏe làn da

Các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm của húng quế giúp làm sạch các bệnh nhiễm trùng da và giảm mụn trứng cá. Tiêu thụ húng quế có thể cải thiện sức khỏe làn da, giúp da sạch hơn, rạng rỡ hơn và giảm tỷ lệ mắc các vấn đề về da.

Điều chỉnh mức đường huyết

Húng quế có các hợp chất có thể giúp điều chỉnh mức đường huyết bằng cách cải thiện chức năng insulin. Điều này giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường và giảm nguy cơ tăng đột biến đường huyết, góp phần vào sức khỏe trao đổi chất tổng thể.