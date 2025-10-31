Hàng loạt nhà thuốc lớn ở TP.HCM bị xử phạt

Hàng loạt cơ sở dược, mỹ phẩm ở TP.HCM bị Sở Y tế "điểm danh" vi phạm, bao gồm cả Công ty Cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma, Công ty TNHH Corex Biopharm, Nhà thuốc 5D Ký Hòa.

Ngày 31/10, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM, cho biết đã xử lý hàng loạt cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma, có trụ sở tại 223 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, TP.HCM, bị phát hiện vi phạm quy định khi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động, không thực hiện việc ủy quyền theo đúng quy định pháp luật. Với vi phạm này, công ty bị xử phạt số tiền 8 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Bernard 1, địa chỉ 192/19 Phan Văn Hân, phường Gia Định, TP.HCM, cũng bị xử phạt 8 triệu đồng vì vi phạm tương tự. Còn Hộ kinh doanh Nhà thuốc Minh Khang, địa chỉ 909 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, TP.HCM, bị xử phạt 4 triệu đồng với cùng vi phạm này.

Công ty cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma cùng loạt cơ sở dược, mỹ phẩm tại TPHCM vừa bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt, đình chỉ hoạt động do loạt vi phạm. Ảnh: DMS.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Bảy Hiền, địa chỉ tại 27 đường Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, TP.HCM, bị xử phạt 15 triệu đồng do không thực hiện biện pháp cách ly hoặc bảo quản riêng đối với thuốc, dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đã có thông báo thu hồi, hết hạn dùng hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại số 184 đường D1, khu phố 54, phường Phước Long, TP.HCM, Nhà thuốc Phước Trí bị phạt 17,5 triệu đồng vì bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Corex Biopharm, địa chỉ 243 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM, bị phạt 70 triệu đồng do tự ý thay đổi vị trí kho bảo quản hoặc bổ sung kho mới mà không báo cáo kèm hồ sơ kỹ thuật theo quy định. Ngoài ra, dược sĩ phụ trách chuyên môn Huỳnh Thị Thanh Phương bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược số 7231/HCMCCHND trong thời hạn 4,5 tháng.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Ngân Hà 12, tại 25 Lô L, đường số 3, Khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, TP.HCM, bị xử phạt 25 triệu đồng vì mua bán thuốc khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Cơ sở này cũng bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Tương tự, Nhà thuốc Thanh Trí, địa chỉ 485 Nguyễn Bình, ấp 1, xã Nhà Bè, TP.HCM, bị phạt 17,5 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Nhà thuốc Ngọc Diệp 6, tại 1806/33 Huỳnh Tấn Phát, ấp 8, xã Nhà Bè, TP.HCM, bị xử phạt 25 triệu đồng vì mua bán thuốc, dược liệu khi chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quận 10, có địa chỉ tại 334-336 Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài, TP.HCM, bị phạt 15 triệu đồng do mở rộng hoặc thay đổi cấu trúc kho bảo quản mà không báo cáo kèm tài liệu kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Nhà thuốc 5D Ký Hòa, tại số 11 Ký Hòa, phường Chợ Lớn, TP.HCM, bị phát hiện hàng loạt vi phạm, gồm: không hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn trong thời hạn 3 năm; không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; không quản lý thuốc bằng sổ hoặc phần mềm máy tính theo quy định; bán lẻ vaccine uốn ván hấp phụ; không cách ly thuốc không đạt chất lượng, hết hạn, không rõ nguồn gốc; bán thuốc kê đơn khi không có đơn; không niêm yết giá rõ ràng và đúng quy định.

Cơ sở này bị phạt tổng cộng 51 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động 7,5 tháng và buộc nộp lại Chứng chỉ hành nghề dược số 4529/CCHN-D-SYT-HCM cấp cho bà Lê Thị Hồng Khánh.