Thông tin tiền nghỉ dưỡng đau ốm, người lao động nên biết

Không nhiều người biết rằng sau khi khỏi bệnh, người lao động vẫn có thể nghỉ thêm để phục hồi sức khỏe và nhận trợ cấp từ bảo hiểm xã hội, với mức hỗ trợ lên đến hơn 7 triệu đồng.

Người lao động khi ốm đau được hưởng nhiều chế độ. Ảnh: BHXH.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể được nghỉ tối đa 10 ngày để phục hồi sức khỏe sau thời gian điều trị bệnh. Đây là chính sách mang tính nhân văn, giúp người lao động tái tạo thể lực, ổn định tinh thần và quay lại công việc trong trạng thái tốt nhất.

Người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ này, nếu đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong một năm. Sau khi đi làm lại, nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ ốm mà sức khỏe vẫn chưa hồi phục, họ có thể được nghỉ thêm để dưỡng sức.

Tuy nhiên, người đang trong thời gian nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không lương hoặc nghỉ hưởng nguyên lương theo quy định chuyên ngành khác sẽ không được áp dụng chế độ này.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quyết định dựa trên thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Nếu hai bên không thống nhất, người sử dụng lao động là người quyết định cuối cùng. Với đơn vị chưa có công đoàn, doanh nghiệp sẽ tự quyết định số ngày nghỉ phù hợp.

Thời gian nghỉ được tính trong năm, tối đa

10 ngày với người mắc bệnh cần điều trị dài ngày.

7 ngày nếu vừa trải qua phẫu thuật.

5 ngày với các trường hợp ốm đau thông thường.

Khoảng thời gian này được tính liên tục, bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ cuối tuần. Nếu việc nghỉ kéo dài sang năm sau, thời gian đó vẫn được tính cho năm trước.

Theo quy định, mức hưởng một ngày nghỉ dưỡng sức bằng 30% lương cơ sở, hiện là 2.340.000 đồng/tháng, tương đương 702.000 đồng/ngày.

Tùy trường hợp, người lao động có thể được nhận

Tình trạng sức khỏe Thời gian nghỉ Mức hưởng (VNĐ) Bệnh cần điều trị dài ngày 10 ngày 7.020.000 Sau phẫu thuật 7 ngày 4.914.000 Ốm đau khác 5 ngày 3.510.000

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi người lao động nghỉ dưỡng sức, người sử dụng lao động phải lập danh sách gửi cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan này có trách nhiệm giải quyết trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ; nếu không chấp thuận, phải phản hồi bằng văn bản và nêu rõ lý do.