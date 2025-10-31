Một bệnh đại tràng đang âm thầm tấn công người trẻ

Nghiên cứu cho thấy các trường hợp mắc viêm túi thừa nghiêm trọng đang ngày càng gia tăng ở người dưới 50 tuổi.

Viêm túi thừa là tình trạng rối loạn đại tràng nghiêm trọng đang ngày càng trẻ hóa. Ảnh: Medical News Today.

Theo Reuters, nghiên cứu được báo cáo trên tạp chí Diseases of the Colon and Rectum đã phân tích dữ liệu của hơn 5,2 triệu người trưởng thành nhập viện vì viêm túi thừa từ năm 2005 đến năm 2020.

Kết quả báo cáo cho thấy tỷ lệ bệnh nhân dưới 50 tuổi nhập viện với các biến chứng nghiêm trọng tăng từ 18,5% lên 28,2%.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện bệnh nhân dưới 50 tuổi nhập viện vì viêm túi thừa có nhiều khả năng phải thực hiện thủ thuật xâm lấn. Trong đó, tỷ lệ cần phẫu thuật cắt bỏ một phần đại tràng cao hơn 29% và tỷ lệ cần đặt ống thông để dẫn lưu dịch nhiễm trùng cao hơn 58% so với những người lớn tuổi hơn.

Viêm túi thừa xảy ra khi mảnh vụn thức ăn, vi khuẩn và những mảnh vụn khác tích tụ trong các túi nhỏ hình thành trên vùng yếu của thành đại tràng. Triệu chứng phổ biến là đau bụng, đầy hơi, chảy máu, táo bón và tiêu chảy. Trong những trường hợp phức tạp, bệnh nhân có thể bị áp xe và thủng đại tràng.

Cho đến nay, viêm túi thừa được cho là phổ biến hơn ở người lớn tuổi. Theo dữ liệu của Mỹ, bệnh ảnh hưởng đến chưa đến 20% người ở độ tuổi 40, tăng lên 35-40% ở độ tuổi 50 và đạt khoảng 60% ở độ tuổi 60. Ở nhóm tuổi cao nhất, tỷ lệ mắc bệnh có thể vượt quá 70%.

"Chúng tôi đang chứng kiến ​​sự thay đổi đáng kể về số lượng bệnh nhân phải nhập viện vì viêm túi thừa nghiêm trọng", trưởng nhóm nghiên cứu Shineui Kim thuộc Trường Y David Geffen tại UCLA cho biết.

Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này chỉ ra mối quan ngại ngày càng tăng về sức khỏe cộng đồng đối với người Mỹ trẻ tuổi, khi nhóm dân số này cũng gia tăng tương tự về số ca chẩn đoán ung thư trực tràng.

Theo các nhà nghiên cứu, phương pháp điều trị đã được cải thiện, với tỷ lệ bệnh nhân trẻ tuổi cần phẫu thuật cắt bỏ một phần đại tràng giảm từ 34,7% xuống 20,3% trong thời gian nghiên cứu.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết nguyên nhân tiềm ẩn gây ra gánh nặng ngày càng tăng của bệnh viêm túi thừa khởi phát sớm vẫn cần được nghiên cứu thêm.