Trắng đêm cấp cứu nạn nhân sau trận sạt lở ở Đà Nẵng

Mưa lớn, đường bị chia cắt, sóng liên lạc ngắt quãng, hơn 50 người ở xã Trà Tân (Quảng Nam cũ) vẫn lội bùn, băng rừng suốt 20 km để đưa nạn nhân bị thương nặng đi cấp cứu.

Chiều 29/10, Trạm Y tế Trà Giác xã Trà Tân (Đà Nẵng) tiếp nhận ba nạn nhân bị thương nặng do sạt lở đất, trong đó có hai người thuộc xã Trà Giáp và một người ở thôn Trà Giác.

Cả ba đều trong tình trạng nguy kịch, một ca có tiên lượng xấu và hai ca đa chấn thương nặng, cần được chuyển tuyến khẩn cấp.

Tuy nhiên, tuyến Quốc lộ 40B, con đường duy nhất đến bệnh viện tuyến khu vực Bắc Trà My đã bị chia cắt nhiều đoạn do sạt lở, mất sóng liên lạc. Tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” khi trời tối, mưa tiếp tục xối xả và đất đá vẫn sạt lở tại nhiều điểm mới, đe dọa cô lập hoàn toàn các nạn nhân.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà Tân đã triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp, huy động toàn bộ lực lượng Công an, Quân sự, Y tế và Nhân dân địa phương với quyết tâm bằng mọi giá phải đưa người bị nạn ra ngoài.

Hai đoàn lực lượng cứu hộ gặp nhau tại thủy điện Sông Tranh 2 để đưa các nạn nhân lên xe cấp cứu.

Một thách thức lớn nảy sinh khi trạm y tế nơi các nạn nhân đang được sơ cứu chỉ có bình oxy loại lớn, không thể di chuyển. Ban chỉ huy phải đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My hỗ trợ bình oxy cầm tay.

Đến hơn 20h30, xe cấp cứu mới mang được bình oxy đến trụ sở UBND xã Trà Tân. Lập tức, lúc 21h05, một tổ “tiền trạm” gồm 8 cán bộ chiến sĩ Công an, dân quân, y tế và Đoàn thanh niên xã mang theo bình oxy, băng qua các điểm sạt lở để lên đến trạm y tế các nạn nhân đang được sơ cứu.

Đến 22h30, tổ tiền trạm đến nơi, kịp thời tiếp oxy cho các bệnh nhân.

Sau khi nhận tín hiệu, lúc 22h50, đoàn cứu hộ chính với hơn 30 chiến sĩ Công an, cán bộ và lực lượng dân quân xã xuất phát. Họ dùng võng và cáng tre, khiêng 3 nạn nhân di chuyển về hướng Bệnh viện khu vực Bắc Trà My.

Theo ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, đoàn vận chuyển nạn nhân đã vượt qua hơn 10 điểm sạt lở nghiêm trọng, bùn lầy đến tận đầu gối, có nhiều đoạn phải di chuyển sát mép vực sâu trong điều kiện mưa lớn, đất đá từ phía taluy có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Trong màn đêm dày đặc, lực lượng cứu hộ hơn 50 người đã hợp sức, thay nhau khiêng nạn nhân, chuyền tay bình oxy qua từng đoạn đường hiểm trở.

Đến 1h15 rạng sáng 30/10, hai đoàn đã gặp nhau ở điểm tập kết tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Các nạn nhân lập tức được đưa lên xe cứu thương chờ sẵn và chuyển đến Bệnh viện khu vực Bắc Trà My an toàn.

Sau đó, cả ba nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin cập nhật, trường hợp nặng nhất là một nữ bệnh nhân 46 tuổi, bị nhồi máu não, liệt nửa người, chấn thương ngực, gãy nhiều xương sườn, tổn thương gan và xương bả vai. Bệnh nhân đang được hồi sức tích cực, chưa có chỉ định phẫu thuật.

Hai trường hợp còn lại là một bé 10 tuổi bị chấn thương sọ não và một nam giới bị chấn thương phần mềm. Hiện cả 3 trường hợp đều tạm ổn và đang được theo dõi, điều trị tích cực.