Tự chữa đau mắt, người đàn ông trả giá nặng nề

Thấy cộm và khó chịu ở mắt, người đàn ông không đến bệnh viện mà tự pha nước muối loãng để nhỏ. Ngay sau đó, mắt ông đau rát dữ dội, phải nhập viện điều trị.

Người đàn ông 69 tuổi, ngụ phường Yên Tử (Quảng Ninh), gần đây cảm thấy khó chịu và cộm mắt. Thay vì đến bệnh viện thăm khám, ông tự ra hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt, song tình trạng không cải thiện. Sau khi dùng hết thuốc, ông tiếp tục tự pha nước muối loãng để nhỏ mắt. Hậu quả là mắt đau rát dữ dội, không thể mở, buộc phải nhập viện điều trị.

Kết quả khám cho thấy bệnh nhân bị trợt và phù biểu mô giác mạc. Các bác sĩ đã tiến hành rửa sạch mắt, sử dụng kháng sinh, bổ sung dưỡng chất giúp phục hồi giác mạc và theo dõi sát diễn tiến tổn thương. Sau thời gian điều trị, mắt người bệnh đã giảm sưng đau và thị lực cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

PGS Nguyễn Hữu Đức, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết khi cần nhỏ mắt, người dân nên sử dụng dung dịch NaCl 0,9% chuyên biệt dành cho mắt. Loại dung dịch này được sản xuất trong điều kiện vô trùng tuyệt đối và có độ đẳng trương tương tự thuốc tiêm, giúp đảm bảo an toàn cho giác mạc.

Ông cảnh báo việc tự pha nước muối tại nhà để nhỏ mắt là hành động nguy hiểm, vì dung dịch có thể bị nhiễm khuẩn hoặc không đạt nồng độ chuẩn, dễ gây tổn thương giác mạc, viêm nhiễm, thậm chí dẫn đến mù lòa.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc nhỏ mắt cần được thực hiện đúng cách để đảm bảo an toàn, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Trước hết, cần chọn sản phẩm chuyên biệt cho mắt. Chỉ sử dụng loại nước muối sinh lý được sản xuất riêng cho mắt, có độ pH phù hợp và đảm bảo vô trùng. Không nên dùng các loại nước muối sinh lý dành cho mũi hoặc rửa vết thương, vì chúng không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cho giác mạc.

Khi nhỏ mắt, cần thao tác thật nhẹ nhàng. Nằm ngửa hoặc ngồi tựa lưng, kéo nhẹ mí mắt dưới rồi nhỏ 1-2 giọt vào khóe mắt hoặc giữa mắt. Lưu ý không để đầu lọ chạm vào mắt để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Sau khi nhỏ, nên theo dõi phản ứng của mắt. Nếu có các triệu chứng như cộm rát, đỏ mắt, chảy nước mắt hoặc nhìn mờ, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị đúng cách, thay vì tự ý dùng thuốc nhỏ mắt khi chưa có chỉ định của bác sĩ.