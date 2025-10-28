Bệnh viện lên tiếng về tình trạng nguy kịch của Siu Black

Gia đình cho biết sức khỏe của ca sĩ Siu Black đã yếu từ hai tháng trước. Nữ ca sĩ ngất xỉu và nhập viện cách đây một tuần.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 28/10, bác sĩ chuyên khoa II Bùi Trường Giang, Phó giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết tình trạng sức khỏe của ca sĩ Siu Black đến sáng nay đã cải thiện rõ rệt. Các chỉ số sinh tồn đã trở về giới hạn an toàn, chị đã tỉnh táo, lạc quan và tiếp xúc tốt.

"Tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện rất nhiều so với hôm qua. Chúng tôi đã làm lại xét nghiệm khí máu và chức năng gan, thận. Riêng chức năng thận vẫn ở giai đoạn suy thận mạn độ 5, các chỉ số khác trong giới hạn ổn định”, bác sĩ Giang chia sẻ thêm.

Ca sĩ Siu Black nhập viện và được điều trị tích cực.

Lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết điều mà ông và mọi người mong mỏi nhất lúc này là cầu chúc cho ca sĩ Siu Black - một nghệ sĩ tài năng - sớm khỏi bệnh để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Siu Black từng rơi vào tình trạng nguy kịch. Nữ ca sĩ ngất xỉu tại nhà từ tuần trước, sau đó được đưa vào điều trị tại một bệnh viện ở Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Tuy nhiên, trong ba ngày gần đây, sức khỏe của Siu Black yếu dần, không thể nói chuyện và không nhận ra người thân. Khi thấy chị có dấu hiệu nguy kịch, gia đình đã xin chuyển về bệnh viện ở Gia Lai.

Chồng nữ ca sĩ cho biết bác sĩ phải theo dõi thêm 3-4 ngày mới có thể xử lý được tình trạng tràn dịch màng phổi. Siu Black bị dịch màng phổi rất nặng, bên phải đã tràn dịch hoàn toàn. Các bác sĩ sẽ tiến hành hút dịch ra, tuy nhiên, thủ thuật này tiềm ẩn rủi ro nếu sức đề kháng của chị không chịu nổi.

Siu Black nổi tiếng nhất nhờ những bài hát như Ngọn lửa cao nguyên, Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Em muốn sống bên anh trọn đời... với giọng ca ấn tượng, đầy nội lực. Ảnh: FBNV.

Theo thông tin từ gia đình, ca sĩ Siu Black bị suy thận và sức khỏe yếu từ hai tháng trước, song chị vẫn tiếp tục đi diễn bình thường. Vài ngày sau chuyến diễn gần nhất, chị bắt đầu đổ bệnh. Hiện tại, chồng và một người cháu đang thay nhau chăm sóc nữ ca sĩ tại bệnh viện.

Siu Black sinh năm 1967, được mệnh danh là “họa mi Tây Nguyên” nhờ giọng hát mạnh mẽ, cao vút và giàu cảm xúc. Cô nổi tiếng với những ca khúc như Ngọn lửa cao nguyên, Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Em muốn sống bên anh trọn đời… Những bài hát này đã gắn liền với nhiều thế hệ khán giả Việt, ghi dấu hình ảnh giọng hát tài năng, đầy nội lực trong lòng người nghe.