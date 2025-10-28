Một người ở Đắk Lắk mắc hội chứng 'trái tim tan vỡ'

Nữ bệnh nhân 42 tuổi bị ngưng tim hai lần trong ca phẫu thuật đã được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Chợ Rẫy phối hợp cứu sống nhờ kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO.

Nữ bệnh nhân được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ cứu sống một nữ bệnh nhân mắc hội chứng cơ tim Takotsubo, còn gọi là “trái tim tan vỡ”, hiếm gặp và có thể gây ngưng tim đột ngột.

Trước đó, ngày 17/10, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Bệnh viện Từ Dũ về trường hợp bệnh nhân V.T.B. (42 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị ngưng tim hai lần trong quá trình phẫu thuật điều trị bệnh lý phụ khoa. Ê-kíp Từ Dũ đã hồi sức tích cực giúp tim bệnh nhân đập trở lại, đồng thời liên hệ Chợ Rẫy để phối hợp chuyên môn.

Ngay khi nhận thông tin, bác sĩ khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy lập tức sang Bệnh viện Từ Dũ, đánh giá tình trạng và xác định bệnh nhân bị sốc tim nặng, cần hỗ trợ tuần hoàn khẩn cấp. Người bệnh được đặt nội khí quản, thở máy và chuyển gấp đến Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Tại khoa Hồi sức Tim mạch, bệnh nhân được ghi nhận men tim tăng cao (Troponin I đỉnh 17.770 ng/L), siêu âm tim cho thấy hình ảnh điển hình của cơ tim Takotsubo là mỏm tim vô động, đáy tim tăng động, phân suất tống máu chỉ còn 33%. Đây là thể bệnh cơ tim do stress, thường bị nhầm với nhồi máu cơ tim cấp và có thể diễn tiến rất nhanh.

Trước tình huống nguy kịch, ê-kíp Chợ Rẫy đã kích hoạt quy trình hỗ trợ tim phổi ngoài cơ thể (VA-ECMO) hoạt động 24/7 để duy trì tuần hoàn, “mua thời gian” cho cơ tim hồi phục. Cùng lúc, bệnh nhân được hồi sức toàn diện gồm kiểm soát huyết động, bảo vệ phổi, kháng sinh và hỗ trợ đa cơ quan.

Ê-kíp Chợ Rẫy đã kích hoạt quy trình hỗ trợ tim phổi ngoài cơ thể để cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, huyết áp và chức năng tim của bệnh nhân dần ổn định. Phân suất tống máu tăng lên 38% ngay sau khi ngưng ECMO và tiếp tục cải thiện. Sau 10 ngày, người bệnh đã được rút nội khí quản, thở oxy nhẹ, sinh hiệu ổn định.

Người nhà bệnh nhân bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác sĩ hai bệnh viện vì đã giúp người thân vượt qua cơn nguy kịch.

Theo PGS.TS Hoàng Văn Sỹ, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là ca bệnh cơ tim Takotsubo có diễn tiến rất nặng và hiếm gặp. Các thuốc vận mạch thường dùng trong hồi sức lại bị chống chỉ định trong trường hợp này, do đó việc phối hợp nhanh chóng giữa hai bệnh viện đóng vai trò quyết định.

Bác sĩ Sỹ cho biết cơ tim Takotsubo thường khởi phát sau stress thể chất hoặc tinh thần, đặc biệt ở phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và hậu mãn kinh. Dưới 10% trường hợp diễn tiến đến suy tim tối cấp như ca bệnh trên.

"Kỹ thuật VA-ECMO giúp duy trì tưới máu cơ quan khi tim ngừng hoạt động, tạo điều kiện cho cơ tim nghỉ ngơi và hồi phục. Việc nhận diện sớm, quyết định đúng thời điểm đặt và ngưng ECMO là yếu tố sống còn", bác sĩ Sỹ chia sẻ.

Bác sĩ Sỹ khuyến cáo phụ nữ trung niên cần chú ý khi có triệu chứng đau ngực, khó thở sau căng thẳng hoặc phẫu thuật, bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim hoặc cơ tim Takotsubo. Những trường hợp nặng cần được điều trị tại trung tâm có khả năng hỗ trợ tuần hoàn cơ học để tăng cơ hội sống sót.