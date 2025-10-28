Đi khám khàn tiếng, bàng hoàng phát hiện mắc 2 loại ung thư

Người đàn ông 53 tuổi ở Tây Ninh đến bệnh viện vì khàn tiếng kéo dài. Kết quả kiểm tra khiến ông bất ngờ khi phát hiện cùng lúc ung thư thanh quản và ung thư tuyến giáp.

Vết mổ của bệnh nhân sau khi được loại bỏ khối u. Ảnh: BVCC.

Ông H.V.T. được chẩn mắc đồng thời ung thư thanh quản và ung thư tuyến giáp. TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, đánh giá đây là trường hợp hiếm gặp ngay cả trên thế giới.

Trước đó, bệnh nhân T. đến bệnh viện vì khàn tiếng kéo dài hơn 6 tháng, không cải thiện dù đã điều trị nội khoa. Kết quả sinh thiết dây thanh phải cho thấy bệnh nhân mắc carcinoma tế bào gai grad 2, được chẩn đoán ung thư thanh quản giai đoạn T1N0M0.

Trong quá trình làm các xét nghiệm tiền phẫu để chuẩn bị mổ cắt bỏ khối u, siêu âm cổ bất ngờ phát hiện thêm tổn thương nghi ung thư tuyến giáp. Bệnh nhân tiếp tục được thực hiện chọc hút tế bào (FNA) và kết quả xác nhận thêm ung thư tuyến giáp dạng nhú, giai đoạn T1N0M0.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, không sưng đau vùng cổ. Hình ảnh nội soi cho thấy khối sùi chiếm 2/3 trước dây thanh phải, song dây thanh vẫn di động tốt. Kết quả chụp CT scan xác định tổn thương u chưa xâm lấn mô xung quanh, trong khi siêu âm tuyến giáp ghi nhận bướu giáp vùng eo lệch phải có đặc điểm ác tính.

Trước tình trạng bệnh, ê-kíp phẫu thuật quyết định tiến hành đồng thời hai ca mổ gồm cắt bán phần thanh quản đứng kiểu trán bên phải, nạo vét hạch cổ chọn lọc nhóm II, III, IV bên phải, và cắt thùy phải cùng eo tuyến giáp để gửi mẫu giải phẫu bệnh.

Toàn bộ quá trình được thực hiện bằng dao siêu âm, giúp kiểm soát tốt tình trạng chảy máu, rút ngắn thời gian mổ và hỗ trợ bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Sau phẫu thuật, ông T. được điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và giảm đau.

Bác sĩ Minh cho hay đây là trường hợp đặc biệt hiếm vì bệnh nhân mắc hai loại ung thư tách biệt ở hai cơ quan khác nhau là thanh quản và tuyến giáp, với bản chất mô học riêng biệt. Theo bác sĩ Minh điều trị những ca như vậy rất phức tạp do cần phẫu thuật loại bỏ khối u ở cả hai vị trí cùng lúc, đồng thời xây dựng kế hoạch xạ trị, hóa trị và theo dõi hậu phẫu riêng cho từng loại ung thư.

"Việc sử dụng dao siêu âm trong phẫu thuật vùng đầu cổ là bước tiến lớn, giúp thao tác chính xác, giảm tổn thương mô lành và hạn chế chảy máu, từ đó đẩy nhanh quá trình lành thương", bác sĩ Minh nói.

Bác sĩ Minh cho biết ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến người bệnh dễ chủ quan và bỏ qua việc tầm soát. Trong khi đó, khàn tiếng kéo dài trên hai tuần là dấu hiệu quan trọng có thể cảnh báo ung thư thanh quản.

Bác sĩ Minh khuyến cáo khi bị khàn tiếng kéo dài mà điều trị nội khoa không khỏi, người dân nên đến cơ sở chuyên khoa tai mũi họng để được nội soi kiểm tra.