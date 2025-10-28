Loại quả ngon miệng của người Việt đã vào mùa, tốt như thuốc bổ

Quả hồng là lựa chọn vừa ngon miệng vừa mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện chức năng tim mạch, kiểm soát đường huyết.

Quả hồng giàu chất chống oxy hóa, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Hồng là loại trái cây mang hương vị ngọt ngào, xuất hiện nhiều vào những tháng cuối thu. Không chỉ hấp dẫn bởi màu cam rực rỡ và vị thanh nhẹ, hồng còn được xem là một “kho dinh dưỡng tự nhiên” nhờ chứa nhiều vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa.

Tốt cho tim mạch

Hồng là một trong những loại trái cây được đánh giá cao trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch, theo Healthline. Các nghiên cứu cho thấy hồng chứa nhiều flavonoid như quercetin và kaempferol, hai hợp chất có thể giúp giảm huyết áp, giảm cholesterol xấu (LDL) và hạn chế hình thành mảng bám trong động mạch.

Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong hồng giúp làm chậm hấp thu chất béo, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu và bệnh tim. Loại chất xơ giàu tannin trong hồng còn được chứng minh có khả năng ngăn ngừa tích tụ mỡ máu, đặc biệt hữu ích với người có rối loạn lipid hoặc nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch.

Giúp kiểm soát đường huyết

Vỏ quả hồng chứa nhiều flavonoid có tác dụng chống oxy hóa và chống đái tháo đường. Các hợp chất này giúp ngăn hình thành các sản phẩm glycat hóa (AGEs) - những phân tử gây tổn thương mạch máu và làm tăng nguy cơ biến chứng ở người mắc tiểu đường.

Nhờ có lượng chất xơ dồi dào, hồng cũng giúp ổn định đường huyết bằng cách làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, tránh tình trạng đường máu tăng vọt sau bữa ăn. Tuy nhiên, do chứa nhiều đường tự nhiên, người mắc tiểu đường nên ăn hồng với lượng vừa phải.

Bảo vệ thị lực và sức khỏe đôi mắt

Theo WebMD, hồng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A và lutein - hai dưỡng chất thiết yếu cho mắt. Vitamin A giúp duy trì thị giác trong điều kiện thiếu sáng, ngăn khô mắt và thoái hóa giác mạc, trong khi lutein có trong vỏ hồng giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh và quá trình oxy hóa.

Giảm viêm và chống oxy hóa

Hồng chứa nhiều carotenoid, flavonoid và vitamin E, những chất giúp trung hòa gốc tự do và giảm phản ứng viêm trong cơ thể. Nhờ đặc tính này, hồng được xem là thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa các bệnh do viêm mạn tính gây ra như viêm khớp, hen suyễn, bệnh tim, viêm ruột hoặc phổi tắc nghẽn mạn tính.

Các chất chống oxy hóa trong hồng còn giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào, bảo vệ da và mô khỏi tổn thương do ô nhiễm hoặc tia UV.

Hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Hàm lượng chất xơ cao trong hồng giúp kích thích nhu động ruột, phòng ngừa táo bón và cải thiện hệ vi sinh đường ruột, theo Medical News Today. Với người ăn kiêng hoặc muốn kiểm soát cân nặng, hồng là lựa chọn phù hợp vì giúp no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Chất xơ hòa tan trong hồng còn góp phần điều hòa cholesterol và duy trì đường huyết ổn định.

Ngoài ra, chất xơ của quả hồng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, từ đó hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch đường ruột - vốn chiếm tới 70% miễn dịch toàn cơ thể. Ngoài ra, kali và mangan trong hồng giúp duy trì cân bằng điện giải và trao đổi chất. Một lưu ý là không nên ăn lúc đói vì hồng chứa nhiều tannin và pectin, dễ gây se ruột, cồn cào hoặc tắc ruột (nhất là hồng giòn). Người bị tiểu đường, suy thận hoặc dạ dày yếu nên ăn hạn chế do lượng đường và chất chát cao.