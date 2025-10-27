Nhập viện vì thói quen xấu phổ biến của đàn ông Việt

Sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc, người đàn ông rơi vào tình trạng hôn mê. Các bác sĩ buộc phải lọc máu liên tục để giữ mạng sống người bệnh.

Dùng rượu bia không rõ nguồn gốc có thể đe dọa tính mạng. Ảnh: Shutterstock.

Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) tiếp nhận bệnh nhân nam 63 tuổi trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị toan chuyển hóa nặng (pH máu giảm, bicarbonate thấp), được chẩn đoán ngộ độc methanol.

Sau khi hội chẩn khẩn giữa các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Thận - Lọc máu, bệnh nhân được chỉ định lọc máu cấp cứu. Quá trình lọc diễn ra liên tục trong nhiều giờ nhằm loại bỏ methanol cùng các chất chuyển hóa độc hại (formaldehyde, formic acid), đồng thời điều chỉnh tình trạng toan máu, cân bằng điện giải và cải thiện chức năng hô hấp - tuần hoàn.

Trong suốt quá trình điều trị, các chỉ số huyết động, điện giải, khí máu và tri giác được theo dõi chặt chẽ. Nhờ được điều trị kịp thời, tình trạng bệnh nhân dần ổn định.

Theo bác sĩ Nguyễn Võ Nhật Trường, Trung tâm Y tế khu vực Tân Phú Đông, ngộ độc rượu thường bắt nguồn từ việc lạm dụng, uống vượt quá khả năng chuyển hóa của cơ thể hoặc sử dụng các loại rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nhiều trường hợp ngộ độc xảy ra do uống phải rượu pha cồn công nghiệp như methanol hoặc ethylene glycol, những chất cực độc, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây mù lòa hay tử vong. Ngoài ra, thói quen uống rượu ngâm thảo mộc (lá, rễ, hạt cây) hay ngâm cùng động vật (mật, phủ tạng…) không rõ độc tính cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Việc uống rượu kéo dài dẫn đến nghiện, làm tổn thương gan và hệ tiêu hóa, khiến người bệnh sút cân, chán ăn, rối loạn tiêu hóa. Da và niêm mạc dần nhợt nhạt do thiếu máu; gan bị thoái hóa, xơ hóa, thậm chí chuyển thành ung thư.

Ngoài ra, rượu còn làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, gây run tay, mất trí nhớ, rối loạn tâm thần. Đặc biệt, phụ nữ mang thai uống nhiều rượu có thể khiến thai nhi bị ngộ độc, sinh non hoặc chậm phát triển thể chất và trí tuệ.

Để phòng tránh ngộ độc rượu bia, cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản:

Tuyệt đối không uống cồn công nghiệp hoặc rượu có hàm lượng methanol vượt quá 0,1%.

Hạn chế rượu mạnh, không uống quá 30 ml/ngày nếu nồng độ rượu từ 30 độ trở lên.

Tránh dùng rượu ngâm thảo dược hoặc động vật không rõ độc tính, rượu không nguồn gốc, không công bố tiêu chuẩn chất lượng.

Không uống khi đang đói, mệt hoặc đang dùng thuốc điều trị.

Và quan trọng, trẻ em dưới 16 tuổi tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia.



