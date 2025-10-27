Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày vì được cho ăn cơm

  • Thứ hai, 27/10/2025 15:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Được cắt rốn bằng liềm và cho ăn cơm ngay sau sinh, bé trai 5 ngày tuổi ở Quảng Trị rơi vào tình trạng nguy kịch, phải phẫu thuật khẩn cấp vì thủng dạ dày.

Bé sơ sinh được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) vừa cứu sống một bé trai sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn huyết nặng do được chăm sóc sai cách sau khi sinh.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi là bé Y Mun, sinh ngày 30/9 tại bản A Ky, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Do điều kiện kinh tế khó khăn, người mẹ sinh thường tại nhà mà không có hỗ trợ y tế. Sau khi sinh, gia đình đã dùng liềm để cắt rốn cho bé, gây tổn thương vùng bìu. Không dừng lại ở đó, người nhà còn tự khâu vết thương bằng kim chỉ thông thường và cho trẻ ăn cơm ngay từ những ngày đầu đời.

Chỉ vài ngày sau, bé bắt đầu khó thở, sốt cao, bụng chướng. Gia đình vội đưa đến khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch. Kết quả thăm khám cho thấy bé bị thủng dạ dày do ăn cơm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết - biến chứng đặc biệt nguy hiểm ở trẻ sơ sinh.

Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật khẩn cấp, xử lý tổn thương và điều trị tích cực bằng kháng sinh mạnh kết hợp nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Sau 28 ngày được chăm sóc và điều trị, bé Y Mun đã hồi phục tốt và được xuất viện.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, cho biết hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện, do đó trẻ tuyệt đối không được ăn cơm, cháo hay bất kỳ loại thức ăn nào ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức. "Những thực phẩm rắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa, dẫn đến thủng dạ dày, nhiễm trùng, thậm chí tử vong", bác sĩ Hân cảnh báo.

Bà cũng nhấn mạnh việc cắt rốn phải được thực hiện bằng dụng cụ vô trùng. Việc sử dụng các vật dụng như dao, liềm, kéo… là rất nguy hiểm, dễ dẫn đến nhiễm trùng rốn, lan rộng thành nhiễm khuẩn huyết.

Trường hợp của bé Y Mun là lời cảnh tỉnh cho các cha mẹ, đặc biệt là những người sinh con tại nhà, thiếu sự hỗ trợ y tế. Theo bác sĩ Hân, trẻ sơ sinh cần được bú mẹ hoàn toàn ít nhất trong 4 tháng đầu, không cho ăn cơm, cháo hay bất kỳ thức ăn đặc nào khi chưa đủ 6 tháng tuổi. Rốn trẻ phải được chăm sóc đúng hướng dẫn của nhân viên y tế. Nếu thấy trẻ sốt, chướng bụng, bỏ bú hay khó thở, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

