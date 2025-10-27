Ca mổ hiếm có tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Một vết chém nhỏ ở gót chân tưởng chừng đơn giản đã suýt khiến người phụ nữ 49 tuổi mất khả năng đi lại vĩnh viễn.

Nhờ ứng dụng kỹ thuật vi phẫu hiện đại, các bác sĩ đã tái tạo gần như hoàn toàn gân gót - bộ phận quan trọng giúp cơ thể vận động, mở ra hy vọng phục hồi tới 80-90% chức năng di chuyển cho bệnh nhân.

Một vết thương nhỏ do dao chém ở gót chân tưởng chừng không nghiêm trọng đã đẩy người phụ nữ 49 tuổi đến nguy cơ mất khả năng đi lại suốt đời vì nhiễm trùng và hoại tử nặng.

Ban đầu, bệnh nhân chỉ được khâu da tại một cơ sở y tế địa phương mà không phát hiện đứt gân gót. Khi việc đi lại không cải thiện, chị mới được chẩn đoán đứt gân và phẫu thuật nối lại ở nơi khác. Tuy nhiên, sau mổ, vết thương bị áp xe, nhiễm trùng nặng và hoại tử, buộc phải mổ lần hai để làm sạch.

Dù vậy, tình trạng của người phụ nữ này vẫn xấu đi, toàn bộ gân gót hoại tử dài 10-12 cm, mô mềm bị phá hủy, bệnh nhân gần như mất hoàn toàn khả năng vận động.

TS.BS Dương Mạnh Chiến, chuyên gia tạo hình, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết ê-kíp phải chia quá trình điều trị thành hai giai đoạn. "Đầu tiên, chúng tôi cắt lọc mô hoại tử, làm sạch ổ nhiễm và dùng hệ thống hút áp lực âm (VAC) để kiểm soát trùng. Khi mô đã sạch, ê-kíp thực hiện kỹ thuật vi phẫu 'vạt chùm' - lấy tổ chức từ vùng đùi gồm cả gân và da trên cùng một cuống mạch, rồi nối vào hệ mạch ở gót chân", ông nói.

Điểm đặc biệt của ca mổ là việc sử dụng gân cơ căng mạc đùi - loại gân chắc, dày, có độ đàn hồi cao - để tái tạo gân gót. Gân được cuộn lại mô phỏng cấu trúc tự nhiên và đính vào xương gót, trong khi một vạt da kèm mạch máu được chuyển xuống để che phủ vùng khuyết rộng. Cả hai vạt được nối mạch bằng kỹ thuật vi phẫu dưới kính hiển vi hiện đại với độ phóng đại tới 40 lần, đảm bảo thao tác chính xác đến từng mao mạch nhỏ hơn sợi tóc.

Theo TS Chiến, đây là lần đầu tiên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thực hiện đồng thời tái tạo gân và da có mạch máu riêng bằng kỹ thuật vi phẫu "vạt chùm" trong trường hợp nhiễm trùng nặng. Rất ít cơ sở tại Việt Nam đủ năng lực thực hiện kỹ thuật này.

Ca mổ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm soát nhiễm trùng, tái tạo mô sống và lựa chọn vật liệu thay thế tương thích sinh học. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể phục hồi gần như hoàn toàn chức năng đi lại.

"Tổn thương gân và mô mềm cần được đánh giá kỹ ngay từ đầu. Chỉ khâu da mà bỏ sót gân có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Kiểm soát vô khuẩn sau mổ là yếu tố sống còn để tránh hoại tử. Khi gân gót đã hoại tử, người bệnh cần được chuyển đến cơ sở có chuyên khoa tạo hình để tái tạo và phục hồi chức năng", TS.BS Chiến khuyến cáo.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh nếu vết thương không lành, có dấu hiệu chảy dịch, sưng đau, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên sâu. Chỉ những trung tâm có năng lực vi phẫu và trang thiết bị hiện đại mới đủ khả năng xử lý hiệu quả các ca tổn thương phức tạp như trên.