Chuyên gia chỉ cách giúp mẹ 'gọi sữa' sau sinh

Sau sinh, nhiều mẹ lo lắng vì sữa chưa về kịp. Theo TS.BS Trần Châu Quyên, chế độ dinh dưỡng hợp lý và lựa chọn thực phẩm 'sinh sữa' là chìa khóa giúp mẹ sớm nuôi con bằng sữa mẹ.

Sau khi sinh, hầu hết bà mẹ đều trăn trở làm thế nào để sữa nhanh về cho con bú. Việc cho trẻ bú sớm không chỉ giúp bé nhận được nguồn dinh dưỡng quý giá mà còn cung cấp kháng thể tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ bệnh tật trong những tháng đầu đời.

TS.BS Trần Châu Quyên, Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết muốn sữa nhanh về, mẹ cần có chế độ ăn cân bằng và hợp lý, cung cấp đủ "nguyên liệu" cho quá trình tạo sữa.

Mẹ cho con bú cần nhiều năng lượng hơn

Giai đoạn nuôi con bú, người mẹ cần tăng thêm 450-500 kcal mỗi ngày so với trước khi mang thai để duy trì sức khỏe và đảm bảo lượng sữa ổn định.

Các nhóm dưỡng chất quan trọng gồm:

Protein (chất đạm) : Giúp sản xuất sữa và phục hồi cơ thể. Có nhiều trong thịt nạc, cá, trứng, sữa, đậu nành và các loại đậu hạt.

Chất béo lành mạnh : Hỗ trợ phát triển não bộ của trẻ. Mẹ nên chọn dầu thực vật, quả bơ, các loại hạt, cá hồi, cá ba sa.

Tinh bột phức hợp : Từ gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt, khoai củ giúp mẹ có năng lượng bền vững, tránh tụt đường huyết.

Vitamin và khoáng chất: Canxi, sắt, kẽm, vitamin D, nhóm B... có nhiều trong trứng, cá, thịt, sữa, rau xanh và hạt ngũ cốc.

Nước: Vì sữa mẹ chứa tới 90% là nước, mẹ nên uống 8-10 ly mỗi ngày, bao gồm nước lọc, sữa, canh, nước dừa hoặc trà thảo mộc ấm để kích thích tiết sữa.

Sau khi sinh, hầu hết bà mẹ đều trăn trở làm thế nào để sữa nhanh về cho con bú. Ảnh: Việt Linh.

Thực phẩm giúp "gọi sữa" tự nhiên

Nhiều thực phẩm dân gian được khoa học ghi nhận có tác dụng hỗ trợ tiết sữa. TS Quyên gợi ý một số lựa chọn phổ biến, dễ chế biến:

Gạo: Một bát cháo nóng sau sinh giúp kích thích sữa về nhanh. Nên nấu cháo với thịt, cá hoặc đậu để bổ sung đủ chất.

Móng giò : Cung cấp nhiều chất béo, giúp tăng thành phần béo trong sữa mẹ. Tuy nhiên, mẹ cần kiểm soát khẩu phần để tránh tăng cân quá mức.

Sữa: Uống một ly sữa ấm sau sinh không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp kích thích tuyến sữa hoạt động.

Đu đủ xanh: Chứa oxytocin giúp co hồi tử cung và tăng tiết sữa. Có thể hầm đu đủ xanh với thịt hoặc nấu cháo ăn nóng.

Thìa là: Giàu phytoestrogen, có tác dụng kích thích sản xuất sữa, mẹ có thể dùng làm gia vị hoặc pha nước uống.

Rau ngót: Chứa nhiều vitamin, sắt và papaverin – hoạt chất giúp co hồi tử cung, đồng thời kích thích hormone estrogen, hỗ trợ tăng lượng sữa.

Các loại đậu: Đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ... giàu protein và estrogen thực vật, giúp tuyến sữa hoạt động hiệu quả hơn.