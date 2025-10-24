Bộ Y tế lên tiếng vụ nữ điều dưỡng bị đâm 11 nhát ở Nghệ An

Bộ Y tế thăm hỏi, biểu dương các điều dưỡng dũng cảm giành giật sự sống cho trẻ sơ sinh trong vụ tấn công gây rúng động tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Nữ điều dưỡng bị thương với 11 vết đâm vào mặt, cổ, ngực, lưng. Ảnh: Tiền Phong.

Sáng 24/10, đoàn công tác Bộ Y tế do TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, dẫn đầu đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên các điều dưỡng và bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ngày 23/10.

Tại buổi thăm hỏi, đoàn công tác gửi lời chia sẻ, động viên sâu sắc tới các điều dưỡng - những người không quản hiểm nguy, dũng cảm lao vào giằng co với đối tượng để cứu sống cháu bé sơ sinh.

Bạo hành nhân viên y tế là không thể chấp nhận

"Các đồng chí đã hành động bằng bản năng của người thầy thuốc, đặt sinh mạng bệnh nhân lên trên sự an nguy của mình. Đó là tinh thần cao quý nhất của ngành y", TS.BS Hà Anh Đức xúc động nói.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tập trung điều trị, chăm sóc tốt nhất cho các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ tâm lý để họ sớm ổn định sức khỏe sau cú sốc tinh thần. Sau đó, đoàn công tác đã đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - nơi xảy ra vụ việc - để kiểm tra tình hình, chia sẻ và động viên đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS.BS Hà Anh Đức khẳng định: "Hành vi bạo hành cán bộ y tế là không thể chấp nhận. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về an ninh trong bệnh viện. Cán bộ y tế - những chiến sĩ áo trắng - chỉ có một tâm nguyện duy nhất là cứu người. Vì vậy, họ phải được làm việc trong môi trường an toàn, được pháp luật và xã hội bảo vệ".

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên các điều dưỡng và bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Lê Hảo.

Ông cho biết Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã chỉ đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng tấn công, đồng thời rà soát công tác bảo đảm an ninh tại tất cả cơ sở y tế, đặc biệt ở những khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần.

"Cháu bé mới sinh, còn đỏ hỏn trên tay mẹ, vậy mà lại rơi vào tình huống hiểm nguy đến thế. Ở nơi lẽ ra chỉ có tiếng khóc chào đời và bàn tay chăm sóc của người thầy thuốc, lại xuất hiện hành vi bạo lực, điều này không thể chấp nhận được", nhắc lại vụ việc, ông không giấu nổi xúc động.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, phần lớn các vụ hành hung nhân viên y tế trước đây xảy ra tại khu vực cấp cứu. Tuy nhiên, lần này, sự việc lại xảy ra ngay trong khu sơ sinh.

"Chúng ta không thể để một nơi thiêng liêng như vậy trở thành điểm nóng của bạo lực. Cán bộ y tế đã chịu nhiều áp lực, họ cần được bảo vệ để toàn tâm toàn ý cho công việc cứu người", ông nói.

"Sự hy sinh bằng cả tính mạng"

Tại buổi làm việc, ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ, Trẻ em, cũng chia sẻ ở nơi mà sự hy sinh thường chỉ tính bằng mồ hôi và nước mắt, hôm nay chúng ta chứng kiến sự hy sinh bằng cả tính mạng. Các điều dưỡng đã làm điều thiêng liêng nhất là giành giật sự sống cho một đứa trẻ. Hành động ấy xứng đáng được toàn xã hội tri ân và tôn vinh.

Ông Tuấn cho rằng vụ việc là bài học cảnh tỉnh về bảo vệ nhân viên y tế, nhất là những người làm việc trong khu chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh. "Tôi kêu gọi xã hội lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực, đồng thời tiếp tục cổ vũ, động viên những tấm gương y đức, những người sẵn sàng quên mình vì người bệnh", ông Tuấn nhấn mạnh.

Sau khi dùng dao tấn công nhân viên y tế và bế trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ, nghi phạm bị khống chế. Ảnh: Nghệ An News.

Ông Hà Anh Đức cũng bày tỏ quan điểm rằng điều dưỡng, bác sĩ hay kỹ thuật viên, dù ở vị trí nào, cũng chỉ có một lý do để bước vào nghề: cứu người. Nhưng họ chỉ có thể làm trọn sứ mệnh ấy khi được bảo vệ an toàn. Không thể để những chiến sĩ áo trắng phải đánh đổi tính mạng của mình để giữ lấy sinh mạng người khác.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở đã chỉ đạo khẩn trương cấp cứu, chăm sóc các nạn nhân và phối hợp với công an điều tra, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế. Hiện, sức khỏe của các nạn nhân dần ổn định.

Trước đó, vào sáng 23/10, Bàn Văn Vỹ (29 tuổi) bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tấn công một người nhà bệnh nhân và điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung.

Sau khi gây thương tích, người đàn ông này còn bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ, nhưng bị hai người nhà bệnh nhân kịp thời giằng lại. Các nhân viên y tế khác lao tới can ngăn thì bị Vỹ truy đuổi, tấn công bằng dao, khiến 7 người bị thương, gồm 3 điều dưỡng, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh.

Máu là sức mạnh tự nhiên, là nguồn năng lượng quan trọng đã duy trì sự sống của chúng ta từ thời xa xưa. Bạn có thể không biết mình thuộc nhóm máu nào trừ khi bạn từng đi hiến máu hoặc cần truyền máu. Tại sao nhóm máu của chúng ta lại mạnh mẽ đến vậy? Vai trò thiết yếu của nhóm máu đối với sự tồn tại của chúng ta là gì - không chỉ trong hàng nghìn năm trước mà cho đến tận ngày nay? Cuốn sách Ăn theo nhóm máu của BS Peter J D’Adamo gợi ý những chế độ ăn theo nhóm máu và những tác động đến sức khỏe, đời sống và tuổi thọ.