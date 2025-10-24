Tình tiết gây sốc trong vụ tấn công kinh hoàng ở Sản Nhi Nghệ An

Sau khi dùng dao tấn công nhân viên y tế và bế trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ, nghi phạm bị khống chế. Bộ Y tế vừa cập nhật tình trạng các nạn nhân.

Sau khi dùng dao tấn công nhân viên y tế và bế trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ, nghi phạm bị khống chế. Ảnh: Nghệ An News.

Sáng 24/10, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết trong vụ tấn công kinh hoàng xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An một ngày trước, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang là người bị thương nặng nhất.

Theo ông Đức, chị Trang bị hai vết thương nghiêm trọng ở vùng động mạch cảnh và xương đòn, mất nhiều máu. Nhờ được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe của chị cơ bản ổn định.

"Các nạn nhân khác trong vụ việc chủ yếu bị thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng", ông Đức thông tin trong chương trình Chào buổi sáng của VTV.

Trước đó, vào sáng 23/10, Bàn Văn Vỹ (29 tuổi) bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tấn công một người nhà bệnh nhân và điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung.

Sau khi gây thương tích, người đàn ông này còn bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ, nhưng bị hai người nhà bệnh nhân kịp thời giằng lại. Các nhân viên y tế khác lao tới can ngăn thì bị Vỹ truy đuổi, tấn công bằng dao, khiến 7 người bị thương, gồm 3 điều dưỡng, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh.

Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, hiện qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Nhận định về nguyên nhân các vụ bạo hành nhân viên y tế ngày càng gia tăng, ông Hà Anh Đức cho rằng điều này xuất phát từ nhiều yếu tố, cả chủ quan lẫn khách quan.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước hết phải nhìn nhận rằng áp lực của nhân viên y tế hiện nay rất lớn. Một năm, các cơ sở y tế trên cả nước tiếp nhận khoảng 200 triệu lượt khám ngoại trú. Nhiều bệnh viện lớn mỗi ngày có tới hàng chục nghìn lượt bệnh nhân, khối lượng công việc khổng lồ dễ khiến nhân viên mệt mỏi, căng thẳng", ông Đức nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, ngành y tế là ngành cung cấp dịch vụ cho người dân, vì vậy nhân viên y tế cần ứng xử khéo léo, giao tiếp phù hợp và thường xuyên được tập huấn kỹ năng mềm để giảm nguy cơ xung đột.

Bên cạnh đó, tâm lý lo lắng, bức xúc khi có người thân nhập viện cũng khiến người nhà bệnh nhân dễ mất bình tĩnh, đặc biệt ở khoa Cấp cứu và Hồi sức. Ngoài ra, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện ở nhiều nơi vẫn còn hạn chế, dù Bộ Y tế và Bộ Công an đã ký kết quy chế phối hợp từ 10 năm nay.

"Dù vì bất kỳ lý do gì, việc hành hung cán bộ y tế khi họ đang làm nhiệm vụ là hành vi không thể chấp nhận được", TS Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Về giải pháp trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết Bộ Y tế sẽ yêu cầu các bệnh viện triển khai đồng bộ nhiều biện pháp:

Tăng cường tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế;

Đổi mới công tác đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ hơn với lực lượng công an;

Cải tiến mô hình quản trị bệnh viện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ;

Nâng cấp cơ sở vật chất nhằm giảm tải, tạo môi trường khám chữa bệnh an toàn hơn.

"Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với công an địa phương để xử lý nghiêm và mang tính răn đe đối với các hành vi bạo lực trong bệnh viện", ông Đức khẳng định.