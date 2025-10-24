Gánh hậu quả nặng nề vì một sai lầm nhiều người làm khi đau

Tin lời quảng cáo, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng cẳng tay sưng nề, mưng mủ sau khi cấy chỉ giảm đau xương khớp tại cơ sở tư nhân.

Cánh tay sưng tấy, mưng mủ của người bệnh vào thời điểm nhập viện. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận điều trị cho một phụ nữ 54 tuổi (trú tại phường Vàng Danh) trong tình trạng cẳng tay phải sưng nề, các ngón tay gần như không thể cử động. Vùng đùi của bệnh nhân cũng xuất hiện vết thương sưng tấy, có mủ và đau nhức dữ dội.

Theo lời kể, người bệnh có tiền sử đau nhức xương khớp nhiều năm và đang dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Gần đây, qua giới thiệu của người quen, bà tìm đến một cơ sở tư nhân quảng cáo dịch vụ “cấy chỉ giảm đau xương khớp” với cam kết hiệu quả nhanh, không cần dùng thuốc. Tin vào quảng cáo, bà đã đồng ý thực hiện thủ thuật.

Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày, vùng cấy chỉ bắt đầu sưng nóng, đau nhức, và đến ngày thứ chín, cẳng tay sưng to, đỏ, không thể cử động. Lúc này, người bệnh mới đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm mô tế bào vùng cẳng tay phải và đùi trái do nhiễm trùng sau cấy chỉ. Hiện người bệnh được điều trị kháng sinh tích cực, làm sạch ổ viêm và theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

Tổn thương vùng đầu gối của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng, Trưởng khoa Châm cứu dưỡng sinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, cấy chỉ, còn được gọi là chôn chỉ hay vùi chỉ, là kỹ thuật châm cứu đặc biệt trong y học cổ truyền.

Phương pháp này sử dụng loại chỉ tự tiêu (catgut) được đưa trực tiếp vào các huyệt vị trên hệ kinh lạc, nhằm tạo ra tác động kích thích kéo dài giúp hỗ trợ điều trị bệnh. Việc cấy chỉ có thể thúc đẩy quá trình đồng hóa, kích thích hình thành mạch máu mới, từ đó cải thiện tuần hoàn và giảm tình trạng co cứng cơ.

Cấy chỉ là thủ thuật xâm lấn, nếu thực hiện ở cơ sở không đảm bảo vô trùng có thể dẫn tới nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí đe dọa tính mạng.

Mới đây, người đàn ông 61 tuổi, trú tại Phú Thọ, vừa được chuyển khẩn cấp tới Khoa Da liễu - Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốt cao, đau dữ dội và sưng đỏ lan rộng vùng mông hai bên.

Trước đó, ông có tiền sử thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, cổ và hội chứng ống cổ tay, đã điều trị tại nhiều bệnh viện nhưng không thuyên giảm. Khoảng nửa tháng gần đây, nghe người quen giới thiệu, ông tìm đến một phòng khám tư để bấm huyệt, châm cứu, đốt ngải và cấy chỉ.

Sau một ngày, vùng lưng nơi cấy chỉ xuất hiện vết đỏ, sưng nề, nhưng người thực hiện thủ thuật trấn an đó là phản ứng bình thường. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng trở nặng, gây đau nhức, hạn chế vận động. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng áp xe hai bên mông, nghi nhiễm trùng huyết, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để xử trí. Sau khi được xử trí, người bệnh hiện vẫn được theo dõi sát sao.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ nên thực hiện các can thiệp y học tại cơ sở được cấp phép, có bác sĩ chuyên khoa thực hiện và đủ điều kiện vô khuẩn, tuyệt đối không tin vào những quảng cáo “hiệu quả thần tốc” trôi nổi trên mạng hoặc ở phòng khám tư nhân không rõ nguồn gốc.